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كاسيف: نتنياهو وكاتس يعملان على انهيار النظام الصحي

الثلاثاء 19 يناير 2021 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاسيف: نتنياهو وكاتس يعملان على انهيار النظام الصحي



القدس المحتلة /سما/

هاجم عضو الكنيست عن (القائمة المشتركة) عوفر كاسيف رئيس الوزراء نتنياهو ووزير المالية يسرائيل كاتس بعد تعثر المفاوضات بين وزارة المالية ومديري المستشفيات العامة.

وقال كاسيف وفق القناة 7 العبرية: "برفضهما ميزانية المستشفيات العامة فإن نتنياهو وكاتس يجلبان الولايات المتحدة إلى إسرائيل حيث يموت الآلاف يوميا من كورونا وأمراض أخرى في غياب الطب العام".

وأضاف: "الليكود والمسؤولون الماليون يحاولون عمدا إحداث انهيار في الطب العام، الشيء الأساسي بالنسبة لهم هو أن الأغنياء سيكون لديهم مؤسسات خاصة - ويموت الباقون".

#اسرائيل #القائمة العربية المشتركة #الليكود #غانتس #الحكومة الاسرائيلية #فيروس كورونا

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