كاسيف: نتنياهو وكاتس يعملان على انهيار النظام الصحي

القدس المحتلة /سما/

هاجم عضو الكنيست عن (القائمة المشتركة) عوفر كاسيف رئيس الوزراء نتنياهو ووزير المالية يسرائيل كاتس بعد تعثر المفاوضات بين وزارة المالية ومديري المستشفيات العامة.

وقال كاسيف وفق القناة 7 العبرية: "برفضهما ميزانية المستشفيات العامة فإن نتنياهو وكاتس يجلبان الولايات المتحدة إلى إسرائيل حيث يموت الآلاف يوميا من كورونا وأمراض أخرى في غياب الطب العام".

وأضاف: "الليكود والمسؤولون الماليون يحاولون عمدا إحداث انهيار في الطب العام، الشيء الأساسي بالنسبة لهم هو أن الأغنياء سيكون لديهم مؤسسات خاصة - ويموت الباقون".