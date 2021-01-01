  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الحكومة الإسرائيلية تتجه نحو تمديد الإغلاق

الثلاثاء 19 يناير 2021 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الإسرائيلية تتجه نحو تمديد الإغلاق



القدس المحتلة /سما/

طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم (الثلاثاء) في جلسة لمجلس الوزراء بوقف انتهاك الإغلاق المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعرب نتنياهو عن رفض لإجراء حفل زفاف جماعي أمس، متتبرا أنه إزهاق للأرواح.

ودعا نتنياهو إلى تمديد الإغلاق المفروض، مبينا أن فك الاغلاق سيكلف الكثير من الأرواح.

بدوره قال وزير الجيش بني غانتس في الاجتماع إنه يجب إنفاذ كبير للقانون في الأماكن التي تنتهك الإغلاق.

وأضاف: إذا كان هناك إنفاذ وانضباط يمكننا إنهاء الإغلاق في غضون أسبوع إلى تسعة أيام.

من جهته أوصى منسق ملف كورونا نحمان آش الحكومة بتمديد الإغلاق لمدة أسبوعين آخرين.

وأوضح آش أن السلالات الجديدة من كورونا منتشرة بنسبة 40% في إسرائيل.

#الحكومة الاسرائيلية #فيروس كورونا #الاغلاق الشامل

الأكثر قراءة اليوم

أول فلسطيني يُعلن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة

رابط نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي إصدار رأس السنة الثاني 2021 حسب رقم البطاقة

الميادين تكشف : المقاومة تحقق إنجازًا أمنيًا ضخمًا في مرمى الاحتلال (فيديو

صحيفة عبرية : إسرائيل فقدت أوراق مهمة لتغيير الواقع بغزة ..ما هي ؟

مباراة البحرين والكونغو بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021 (شاهد)

الاعلام الحكومي بغزة يكشف : حزمة إجراءات تخفيفية سيعلن عنها خلال اجتماع خلية الأزمة القادم ..

مشاهدة مباراة تونس واسبانيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

الأخبار الرئيسية

اعلام اسرائيلي: تل أبيب بعثت رسالة شديدة اللهجة لـ"حماس " عبر مصر.. وهذه فحواها

وزارة الصحة بغزة تكشف تفاصيل جديدة عن موعد وصول لقاح "كورونا".. وتتحدث عن السلالة الجديدة

"الأوقاف بغزة" تتحدث عن صلاة الجمعة والموظفين الجدد وموسم العمرة

89

قناة اسرائيلية تكشف كواليس لقاء أبو مازن مع مدير المخابرات الأردنية والمصرية بخصوص الانتخابات

الاتحاد الاوروبي: سنوفر كل ما يلزم للجنة الانتخابات المركزية لانجاح الانتخابات بكل شفافية