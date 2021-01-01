الحكومة الإسرائيلية تتجه نحو تمديد الإغلاق

القدس المحتلة /سما/

طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم (الثلاثاء) في جلسة لمجلس الوزراء بوقف انتهاك الإغلاق المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعرب نتنياهو عن رفض لإجراء حفل زفاف جماعي أمس، متتبرا أنه إزهاق للأرواح.

ودعا نتنياهو إلى تمديد الإغلاق المفروض، مبينا أن فك الاغلاق سيكلف الكثير من الأرواح.

بدوره قال وزير الجيش بني غانتس في الاجتماع إنه يجب إنفاذ كبير للقانون في الأماكن التي تنتهك الإغلاق.

وأضاف: إذا كان هناك إنفاذ وانضباط يمكننا إنهاء الإغلاق في غضون أسبوع إلى تسعة أيام.

من جهته أوصى منسق ملف كورونا نحمان آش الحكومة بتمديد الإغلاق لمدة أسبوعين آخرين.

وأوضح آش أن السلالات الجديدة من كورونا منتشرة بنسبة 40% في إسرائيل.