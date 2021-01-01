فرنسا تُعلن استعدادها لمواكبة وتنظيم الانتخابات الفلسطينية

باريس /سما/

أعلنت الخارجية الفرنسيّة، اليوم الثلاثاء، عن استعداد بلادها إلى جانب شركائها الأوروبيين، لمواكبة عملية تحضير الانتخابات الفلسطينية الحرة والحيادية وتنظيمها.

ورحّبت الخارجية الفرنسيّة، وفقّا لما نقلت وكالة "وفا"، بإصدار الرئيس محمود عباس، مرسومًا بشأن تحديد مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

وقالت: "إنّ بلادها، تُؤكد على ضرورة أن يُصار إلى تنفيذ هذا القرار من أجل التمكّن من تنظيم الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية"، داعيةً جميع الجهات الفاعلة السياسية الفلسطينية، إلى العمل على نحوٍ بنّاء من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من اختيار ممثليه.

ودعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى تيسير تنظيم عملية الاقتراع هذه في كلّ الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.