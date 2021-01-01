ساعر يرفض اتفاق تناوب على رئاسة حكومة الاحتلال مع نتنياهو

القدس المحتلة /سما/

قال رئيس حزب "أمل إسرائيل"، جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، لن أوافق على اتفاق تناوب على رئاسة الحكومة مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بعد الانتخابات المقبلة.

وبحسب ما نقلت هيئة البث (مكان) العبرية، أضاف ساعر في تصريح صحفي: "أثبت نتنياهو أنّه لا يمكن الاعتماد على تعهداته أو الثقة بها".

وفي سياق منفصل، يُجري اليوم حزب (البيت اليهودي) انتخابات داخلية، لاختيار رئيس جديد له، خلفًا للوزير رافي بيريتس، بعد إعلانه مؤخرًا التنحي عن زعامة الحزب.

يشار إلى أنّ كلٍ من المدير العام للحزب، نير أورباخ، وعضو مجلس بلدية الاحتلال في القدس، حاغيت موشه، يتنافسان على المنصب.