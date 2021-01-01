  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ساعر يرفض اتفاق تناوب على رئاسة حكومة الاحتلال مع نتنياهو

الثلاثاء 19 يناير 2021 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساعر يرفض اتفاق تناوب على رئاسة حكومة الاحتلال مع نتنياهو



القدس المحتلة /سما/

قال رئيس حزب "أمل إسرائيل"، جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، لن أوافق على اتفاق تناوب على رئاسة الحكومة مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بعد الانتخابات المقبلة. 

وبحسب ما نقلت هيئة البث (مكان) العبرية، أضاف ساعر في تصريح صحفي: "أثبت نتنياهو أنّه لا يمكن الاعتماد على تعهداته أو الثقة بها".

وفي سياق منفصل، يُجري اليوم حزب (البيت اليهودي) انتخابات داخلية، لاختيار رئيس جديد له، خلفًا للوزير رافي بيريتس، بعد إعلانه مؤخرًا التنحي عن زعامة الحزب.

يشار إلى أنّ كلٍ من المدير العام للحزب، نير أورباخ، وعضو مجلس بلدية الاحتلال في القدس، حاغيت موشه، يتنافسان على المنصب.

#جدعون ساعر #نتنياهو #اسرائيل #الانتخابات الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

أول فلسطيني يُعلن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة

الميادين تكشف : المقاومة تحقق إنجازًا أمنيًا ضخمًا في مرمى الاحتلال (فيديو

صحيفة عبرية : إسرائيل فقدت أوراق مهمة لتغيير الواقع بغزة ..ما هي ؟

رابط نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي إصدار رأس السنة الثاني 2021 حسب رقم البطاقة

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك ابرزها

مصادر مطلعة تنفي ..«حماس» تدرس تأجيل انتخاباتها الداخلية !

طقس فلسطين: منخفض جوي بارد ورياح و أمطار غزيرة تستمر حتى الجمعة

الأخبار الرئيسية

"الأوقاف بغزة" تتحدث عن صلاة الجمعة والموظفين الجدد وموسم العمرة

89

قناة اسرائيلية تكشف كواليس لقاء أبو مازن مع مدير المخابرات الأردنية والمصرية بخصوص الانتخابات

الاتحاد الاوروبي: سنوفر كل ما يلزم للجنة الانتخابات المركزية لانجاح الانتخابات بكل شفافية

وزيرة الصحة : 19 وفاة و660 إصابة جديدة بكورونا و1027 حالة تعاف

الاعلام الحكومي بغزة يكشف : حزمة إجراءات تخفيفية سيعلن عنها خلال اجتماع خلية الأزمة القادم ..