إيران تهدد بتفكيك كاميرات مراقبة خاصة بالوكالة الذرية إذا استمرت العقوبات

طهران /سما/

هدد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور بتفكيك كاميرات المراقبة الخاصة بالوكالة الدولية في المنشآت النووية في حال استمرار العقوبات.

ولفت المسؤول الإيراني إلى أنه سيتم أيضًا وقف العمل بالبروتوكول الإضافي في 21 شباط/فبراير المقبل في حال عدم رفع العقوبات عن إيران.

وأكد ذو النور أن تعاون طهران مع المفتشين الدوليين سيقتصر على معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي فقط في حال عدم رفع العقوبات عن النفط وتطبيع العلاقات المصرفية مع إيران بحلول 21 شباط/فبراير.

وقال إن الحكومة الإيرانية ملزمة بتنفيذ القانون، وفي حال امتنعت عن فك كاميرات المراقبة ووقف العمل بالبروتوكول الإضافي سيتم ملاحقتها قضائيًا وفق التشريع البرلماني.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قالت بوقت سابق اليوم الثلاثاء، إن طهران ملتزمة بإنتاج معدن اليورانيوم والوقود المتطور للأغراض السلمية فقط.