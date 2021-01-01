أمطار غزيرة تتسبب بسيول وفيضانات وتخليص عالقين قرب حيفا

القدس المحتلة /سما/

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في مختلف أنحاء البلاد بسيول وفيضانات في عدة بلدات وخصوصا في منطقة الجليل، شمالي البلاد، اليوم الثلاثاء.

وتدفقت كميات هائلة من المياه إلى عدة شوارع وطرقات رئيسة وتسببت بإغلاقها، فيما غمرت المياه شوارع داخلية في عدد من البلدات العربية وتدفقت إلى بعض المنازل المأهولة.

وفي نيشر (بلد الشيخ المهجرة) بالقرب من مدينة حيفا، تدفقت مياه الأمطار الغزيرة إلى عدة شوارع، فيما خلصت طواقم الإطفاء والإنقاذ 5 أشخاص من محطة وقود، إذ تواجد اثنان منهم داخل الدكان في المحطة وثلاثة في سيارة بالمكان، بينهم امرأة حامل.

منخفض جوي جديد

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي جديد ينشأ نتيجة رياح شديدة البرودة ومن أصول قطبية قادمة عبر الأراضي التركية نحو شرق البحر الأبيض المتوسط، إذ يستمر المنخفض لغاية يوم الجمعة المقبل.

وحسب التوقعات فإنه في ساعات المساء والليل تتهيأ الفرصة مجددا لهطول الأمطار التي تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بتساقط البرد والعواصف الرعدية خصوصا في شمالي البلاد وأجزاء من وسطها وبشكل أقل في الجنوب.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وشدة سرعة الرياح، إضافة إلى خطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.

وأكدت أنه لا يطرأ، اليوم، تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها بنحو 2-3 درجات، وسادت أجواء مستقرة في الساعات الأولى من النهار مع أجواء باردة بشكل واضح ورياح نشطة في معظم المناطق خصوصا في المرتفعات الجبلية.

وفي ساعات العصر والمساء تهطل أمطار في شمالي البلاد وتنتشر سريعا إلى الوسط وأجزاء من الجنوب، وخلال ساعات الليل تهطل الأمطار على فترات في معظم أرجاء البلاد وتكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بتساقط البرد والعواصف الرعدية في بعض المناطق.

تعليمات السلامة والأمان في ظل الشتاء العاصف

شددت طواقم الطوارئ وسلطة الإطفاء والإنقاذ على أهمية اتباع توجيهات السلامة والأمان، وعدم التواجد في المصاعد أو الطوابق الأرضية وتحت الأرضية عند وجود خطر حقيقي من السيول والفيضانات. كما شددت على استخدام وسائل التدفئة الآمنة والالتزام بتوجيهات الوقاية من النار.

ودعت سلطة الإطفاء والإنقاذ المواطنين إلى اتباع ما يلي:

لا تدخلوا المواقف والطوابق الأرضية وتحت الأرضية خلال الفيضان حتى لو كان في بدايته.

لا تستخدموا المصاعد في الطوابق تحت الأرضية في حال وجود خطر فيضان.

لا تدخلوا إلى شوارع، مستنقعات، برك مياه قد تبدو بالعين المجردة سهلة العبور، لكنها في الواقع قد تسبب بجرف السيارة وتشكّل خطرًا على الحياة.

يُمنع منعًا باتًا الدخول إلى مسارات الأنهار، الوُدْيَان وأحواض الصرف، التي فيها خطر حدوث فيضانات، لأنّ الأمر يشكّل خطرًا حقيقيًا على الحياة.

يُنصح بتثبيت الأغراض والممتلكات جيدًا في محيط المنزل، منعًا لسقوطها والتسبب بأضرار مادية وبشرية.

استخدموا وسائل التدفئة الآمنة داخل المنازل، ولا تتركوا المدافئ مشتعلة دون رِقابة.

في حالة اندلاع حريق أو حالة الطوارئ والخطر اتصلوا على الرقم 102 بمحاربي النار.