بسبب الديون: الأمم المتحدة تحرم إيران من حق التصويت

نيويورك /سما/

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الخميس أنها ستحرم إيران من حق التصويت في الجلسة الكاملة ، بعد أن لم تحول البلاد التمويل السنوي اللازم لأنشطة المنظمة.

وأصدرت الأمم المتحدة قائمة بسبع دول، بما في ذلك إيران وجنوب السودان وليبيا وزيمبابوي ودول أخرى ، لم تتجاوز المبلغ السنوي المطلوب ، وتم تعليق حقوق التصويت للدول الأخرى ، بما في ذلك الصومال ، بعد دفع جزء فقط من المبلغ.

وأصدر متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بيانًا قال فيه إن بلاده دفعت بالفعل المبلغ الذي التزمت به لكنها أيضًا لم تفعل ذلك بسبب العقوبات الأمريكية الشديدة على اقتصادها.

وكتب المتحدث: "رغم القيود التي فرضتها العقوبات الأمريكية ، حرصت إيران على دفع حصتها في السنوات الأخيرة، باستخدام قنوات الدفع المفتوحة لها".وهذا العام أيضا بعد أن حجبت الولايات المتحدة قنوات الدفع ذات الصلة، تجري إيران محادثات مع وزارة الخزانة التابعة للأمم المتحدة بهدف إنشاء قناة آمنة لإيران لتسديد ديونها."