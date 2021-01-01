غوتيريش يطالب إسرائيل بالعدول عن قرارها بناء وحدات استيطانية بالضفة

القدس المحتلة /سما/

ذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالب إسرائيل أمس الاثنين، بالعدول عن قرارها بناء حوالي 800 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية.



وبحسب بيان صادر عن الأمانة العامة للأمم المتحدة، فإن غوتيريش، حذر إسرائيل من مثل هذه الخطوة "التي من شأنها تقويض حل الدولتين".



وقال غوتيريش في البيان: إن "هذا القرار يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإرساء سلام عادل ودائم وشامل".



وجدد التأكيد على أن "بناء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، لا يتمتع بأي شرعية قانونية ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".



وحذر من أن توسيع إسرائيل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية "يزيد من تآكل إمكانية إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية متصلة وذات سيادة وقابلة للحياة، على أساس خطوط ما قبل عام 1967".



وكانت إسرائيل أعطت يوم الأحد الضوء الأخضر لبناء 780 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، تنفيذًا لتعليمات أصدرها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.