ناشطة من حزب "تكفا حدشاه" ترد على تصريحات درعي بشأن جدعون ساعر

القدس المحتلة /سما/

علقت النائبة السابقة شيران هاسكيل والناشطة في حزب "تكفا حدشاه" برئاسة جدعون ساعر، على تصريحات رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، أنه سيسعى بعد الانتخابات إلى جلب جدعون ساعر إلى ائتلاف حكومي برئاسة نتنياهو.



وقالت هاسكيل في مقابلة خاصة مع قناة "i24 news" الإسرائيلية: إن "حزب تكفا حدشاه لن ينضم بأي حال من الأحوال إلى حكومة برئاسة نتنياهو".



وأضافت: "بشكل قطعي لن نجلس في حكومة يرأسها نتنياهو، جدعون ساعر كرر تأكيده هذا، نحن نقود حملة من اجل استبدال نتنياهو ، نحن البديل السلطوي الوحيد اليوم لنتنياهو، نحن سنمضي بهذا الخيار حتى النهاية، مع كل الاحترام لشاس، هذا شأنهم الخاص الجلوس في حكومة يرأسها نتنياهو".



وحول نظرة حزب "تكفا حداشاه" للمبادرات الأخيرة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التقرب الى المجتمع العربي وجذب اصوات لحزب "الليكود" قالت هاسكيل: "هذا أمر مؤسف بالواقع، نتنياهو خلال فترة حكمة توجه إلى جميع القطاعات الاجتماعية وقدم كافة التعهدات، لكنه أخل بكل هذه الوعود، لقد فهم أن القطاع الوحيد الذي لم يقدم له أية وعود، هو المجتمع العربي".



وأضافت: "إذا كان نتنياهو يهتم فعلًا بدمج العرب في المجتمع الإسرائيلي، كان عليه أن يفعل هذا قبل 12 عامًا، لماذا يفعل هذا الآن؟ ما الذي حصل؟ هو يفهم أن هذا القطاع الوحيد الذي ينجح من خلاله لإنقاذ حكمه".



وتابعت هاسكيل: "واحدة من خطط الإصلاح الثلاثة التي تعهد جدعون ساعر بتنفيذها هي مواجهة الجريمة في المجتمع العربي، نحن نرى هذا الأمر مشكلة للمجتمع الإسرائيلي، قتل النساء، السلاح الغير مرخص، الجريمة التي يتم تمويلها من قبل أموال الخاوة، نحن نرى أنه لا يوجد تطبيق للقانون في النقب والجليل، وهذا الأمر يمس بالأمن الإسرائيلي، جدعون ساعر يقدم خطة مستقبلية لدولة أفضل في حين أن نتنياهو يُقدم وعودًا تذهب أدراج الرياح".