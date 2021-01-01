شاهد.. الفلسطيني "عيد" يُلّفت الأنظار مجدداً في الدوري القطري

الدوحة / سما /

خطف الدولي الفلسطيني محمود عيد الأنظار في ظهوره الثالث برفقة فريقه مسيمير خلال لقاء الشحانية, ضمن منافسات الأسبوع الثانية عشر من دوري الدرجة الثانية في قطر.

وقدّم عيد مستوى جيدا في اللقاء, بعدما تمكن من تسجيل ثاني أهدافه مع مسيمير, الذي انضم إليه قبل حوالي أسبوعين, ليقوده لتحقيق انتصار ثمين على الشحانية (1-0).

وسبق للاعب الفلسطيني أن سجل في الجولة الماضية أمام لوسيل (1-1), ليؤكد أنه صفقة ناجحة بكل المقاييس.

يشار إلى أن عيد بدأ مسيرته الكروية مع عدد من الأندية السويدية, ويطمح أن يعود للواجهة من جديد من بوابة مسيمير.