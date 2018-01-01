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صديق للأمير البريطاني هاري يقول إنه سعيد رغم انفصاله عن العائلة المالكة

الثلاثاء 19 يناير 2021 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
صديق للأمير البريطاني هاري يقول إنه سعيد رغم انفصاله عن العائلة المالكة



وكالات / سما /

قال توم برادبي المحاور الإعلامي المُقرب من الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل في مقابلة تبث اليوم السبت إن الأمير هاري يشعر بالحزن الشديد بسبب انفصاله عن العائلة المالكة، لكنه وزوجته سعيدان بحياتهما الجديدة في الولايات المتحدة.
 

وانتقل هاري وميغان، دوق ودوقة ساسكس، إلى لوس أنجليس مع ابنهما الرضيع آرتشي العام الماضي بعد تخليهما عن مهامهما الملكية الرسمية، عقب خلافات مع أفراد العائلة الآخرين وتسليط وسائل الإعلام الضوء عليهما بشدة.
 
وقال برادبي في حديث لقناة آي تي في التلفزيونية "أعتقد أنه حزين بسبب الوضع مع عائلته". وأضاف متسائلاً: "ولكن هل هما غير سعيدين هناك؟ لا أعتقد أن هذا صحيح.. أعتقد أنهما سعيدان جداً في واقع الأمر، لكنني أظن أنهما يكافحان مع وضعهما في الحياة، أرى أن هذا حال الجميع".
 

وأعطت مقابلات أجراها برادبي مع الزوجين خلال جولتهما في أفريقيا عام 2019 صورة واضحة عن التوتر المتزايد داخل العائلة المالكة منذ زفافهما في 2018 وولادة ابنهما، مع وصف ميغان مدى صعوبة أن تكون أماً جديدة والتعامل مع التدقيق المستمر.

#الأمير هاري #العائلة المالكة #ميغان ماركل

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