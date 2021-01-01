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دليل ترتيب وتعطير خزانة الملابس

الثلاثاء 19 يناير 2021 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
دليل ترتيب وتعطير خزانة الملابس



وكالات / سما /

تقضي فتيات كثيرات وقتًا طويلًا في ترتيب خزانة الملابس، التي عادة تكون ممتلئة بأغراض موزعة بصورة عشوائية. وفي هذا الإطار، يقدم "سيدتي. نت" نصائح لترتيب خزانة الملابس بالشكل المناسب، وتعطيرها.

• من الضروري تنظيف دواخل الخزانة عبر مسح الرفوف والجوارير، بواسطة قطعة من القماش، مُبلَّلة بالماء والصابون. ثمَّ، يجب الانتظار قليلًا لتجفّ قبل توزيع الملابس فيها.


• إذا كانت المساحة الخاصَّة بحفظ الملابس محدودة، يُنصح بجمع الملابس الصيفيَّة، وتخزينها في صناديق، وتوضع هذه الأخيرة على ظهر الخزانة.


• تعلّق السترات والمعاطف والتنانير والفساتين. وتطوى سراويل القطن والجينز والملابس الصوف. كما يجب تعليق أي قطعة حرير أو أخرى رقيقة، مع تغطيتها بغطاء حافظ للملابس.

• توضع الملابس التي ترتدى، بشكل مستمر، في متناول يدك. وفي الرفوف العليا، توضع الملابس الخاصَّة بالموسم الفائت. علمًا أنَّه يُفضَّل ترتيب الخزانة كلّ موسم؛ اخرجي الملابس منها، وأعيدي ترتيبها للتخلّص من تلك التي لا حاجة لك بها، مع توفير المساحة لإضافة أغراض جديدة.


• لا بُدَّ من توضيب الأحذية الرسميَّة في الصناديق الخاصَّة بها، على أن توضع تلك اليوميَّة في متناول اليد.


• تخصص أدراج معيّنة من الخزانة لتوضيب الملابس الداخليَّة، مع تخصيص درجين مختلفين للقطع العشوائية، مثل: ملابس السباحة، والقبعات.


• من المفضل تخزين زجاجات العطر ومستحضرات المكياج داخل الخزانة.


• توضع قطع صغيرة من الصابون، في كيس مزوّد بثقوب، داخل جوارير الخزانة، أو بين الملابس المطوية.


• يرشّ أحد الزيوت العطرية، كزيت الخزامى (اللافندر) أو إكليل الجبل (الروزماري) على قطعة صغيرة من القماش، مع تعليقها داخل الخزانة.


• توزع أكياس من القماش تحتوي على أعواد القرنفل أو قشر الليمون الحامض والبرتقال، في زوايا الخزانة.


• يرش القليل من ملطف الملابس بعد مزجه بالماء، على أجزاء الخزانة الداخلية، كالرفوف والأسطح.


• تُلفّ قطع من الفحم، وتوضع في زوايا الخزانة، داخل أكياس من القماش ذات فتحات، لتجنّب تفتّت الفحم داخل الخزانة، ما سيمنع وصول الرطوبة للدولاب ويحافظ على رائحة الملابس والخشب.


• لا يجب حفظ الأحذية داخل خزانة الملابس، حتى لا تعلق رائحتها بالملابس، بل يجب تخصيص خزانة منفصلة جيدة التهوية، لحفظ الأحذية داخلها.

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