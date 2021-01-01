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شاحنة تدهس 15 عاملاً أثناء نومهم بجانب طريق في الهند

الثلاثاء 19 يناير 2021 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاحنة تدهس 15 عاملاً أثناء نومهم بجانب طريق في الهند



وكالات / سما /

قالت الشرطة الهندية، اليوم الثلاثاء، إن شاحنة دهست ما لا يقل عن 15 عاملاً أثناء نومهم مع آخرين بجانب طريق في وقت مبكر من اليوم.

وقد وقع الحادث بالقرب من قرية في منطقة سورات في ولاية جوجارات بغرب الهند، بحسب ما قاله رئيس شرطة المنطقة فارادبهاي باتيل هاتفيا.

وأضاف أن الشاحنة دهست العاملين النائمين، وقتلت 12 منهم على الفور، موضحا أنه جرى نقل ثمانية للمستشفى، حيث توفى ثلاثة متأثرين بجراحهم.

وقال باتيل، إن سائق الشاحنة فقد السيطرة عليها عقب أن اصطدم ببعض من أعواد قصب السكر، الذي كان على متن عربة جرار قادمة من الاتجاه المعاكس. ويشار إلى أن السائق ضمن المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفى.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تعازيه، وأعلن عن منح تعويض لأسر الضحايا والمصابين.

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