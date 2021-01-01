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مشاهدة مباراة المريخ وهلال الأبيض بث مباشر في الدوري السوداني 2021

الثلاثاء 19 يناير 2021 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة المريخ وهلال الأبيض بث مباشر في الدوري السوداني 2021



الخرطوم / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة المريخ وهلال الأبيض بث مباشر المقررة اليوم الثلاثاء 19 كانون ثاني 2021 ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري السوداني الممتاز.

مباراة المريخ وهلال الأبيض مباشر تبث الساعة 06:15 مساء بتوقيت الخرطوم والقاهرة من ملعب نادي الهلال على قناة الملاعب الرياضية السودانية، بصوت أحد معلقي شبكة تاسيتي.

ويسعى المريخ إلى العودة إلى صدارة ترتيب الدوري السوداني، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط بفارق نقطة خلف الهلال المتصدر لكنه لعب لقاء أكثر منه ولا تزال الفرصة أمامه لاستعادتها.

ويقدم المريخ مستوى مميزا في الدوري الممتاز هذا الموسم، رغم تعثره بالتعادل في الجولة الأولى إلا أنه لم يخسر وحقق ثلاثة انتصارات متتالية، الأمر الذي وضعه في مقدمة جدول الترتيب.

مباراة المريخ السوداني مباشر:

أما فريق هلال الأبيض، فلا مكان لها إلا في مؤخرة ترتيب الدوري العام، إذ لم يحصد سوى نقطة واحدة من تعادل، ثم خسر ثلاث مواجهات أخرى ولم يذق طعم الانتصارات حتى هذه اللحظة.

وتعد المباراة بشعار النقاط الثلاث إذ لن يفرق المريخ ولا الهلال بها لصالح الآخر نظرا لطموحهما المتناقض، فالأول يفكر في الصدارة ومنافسة الزعيم، والثاني يأمل في ترك المركز الأخير.

وتجري مباراة المريخ ضد هلال الأبيض بعد نهاية لقاء الشرطة القضارف والخرطوم الوطني على الخرطوم الذي يستضيف في ساعات المساء موقعة حي العرب بورتسودان أمام مريخ الفاشر.

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