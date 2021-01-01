مباراة البحرين والكونغو بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021 (شاهد)

المنامة / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة البحرين والكونغو بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد مونديال 2021 المقام في مصر حاليا؛ ضمن منافسات دور المجموعات المؤهل للأدوار القادمة.

مباراة البحرين والكونغو مباشر في مونديال كرة اليد تبث على قناة أون تايم سبورت (OnTime Sports) من صالة استاد القاهرة الدولي في مصر، في ختام مرحلة المجموعات والنقاط.

وفشل منتخب البحرين لكرة اليد في تحقيق أي نقطة أو انتصار بمنافسات المونديال في ظل الأداء المتواضع للغاية الذي قدمه اللاعبون وتلقيهم الخسارة الأولى والثانية على التوالي بكأس العالم.

ويتصدر المنتخب الدنماركي المجموعة الرابعة في مونديال اليد برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف عن نظيره الأرجنتيني، فيما يأمل البحرين في التأهل كثالث الترتيب إلى الدور القادم المهم له.

مباراة منتخب البحرين لكرة اليد مباشر: اضغط هنا

وسجل منتخب الكونغو الذي فشل في تحقيق أي نقطة حتى هذه اللحظة 41 هدفا فقط خلال مباراتين، بينما تلقت شباكه 67 هدفا، بالتالي الفارق السلبي ضده يصل إلى 26 نقطة.

ويعد المعدل التهديفي للمنتخب البحريني أفضل نوعا ما من الكونغو، إذ سجل لاعبوه في اللقاء الثاني والأول 41 نقطة لكنهم تلقوا 58 فقط، بالتالي لديه فارق سلبي يبلغ 17 نقطة.

وتجري مباراة البحرين ضد جمهورية الكونغو الساعة الثامنة مساء بتوقيت المنامة قبل بداية لقاءات قوية منها قطر أمام كرواتيا، المنتخب المجري مع الألماني، البولندي ونظيره البرازيلي.