رابط مشاهدة مباراة الأهلي وأبها بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الرياض / سما

نقدم لكم رابط مشاهدة مباراة أبها والأهلي بث مباشر اليوم الثلاثاء من الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشرة من دوري محمد بن سلمان للأندية المحترفين.

مباراة الأهلي وأبها مباشر تبث من الملعب الرديف على قناة الرياضية السعودية الرئيسية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق المصري بلال علام الساعة 08:10 مساء بتوقيت مكة.

وأوضحت القناة أن المذيع مسفر الخثعمي يقود الاستيديو التحليلي لمباراة أبها والأهلي من القنوات الرياضية السعودية، فيما ينقل المراسل رياض المزهر الأحداث والمقابلات من داخل الملعب.

ويشارك في الاستيديو التحليلي مع الزميل الخثعمي، المحلل صالح خليفة وزميله بدر الحقباني بشأن الأمور الفنية في اللقاء المرتقب، مع الخبير التحكيمي عمر المهنا للحالات التحكيمية الجدلية.

رابط مباراة الأهلي ضد أبها مباشر:

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين خلف الشباب وثلاثة عن الهلال متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يسعى إلى وضعهما خلفه عبر الانتصار الثمين الليلة.

ولا تختلف طموحات أبها عن الأهلي، فهو الآخر يحتل المركز السادس برصيد 20 نقطة ويعي أنه حال تمكن من الفوز فإنه سيصعد للمركز الثالث بدلا منه، لذا لن يكون صيدا سهلا كما يظن.

وكان الأهلي قد تعادل مع الزعيم الجولة الماضية ويواجه الاتفاق والباطن والوحدة والاتحاد قريبا، في حين هزم أبها منافسه الاتحاد والفيصلي والعين ويلتقي القادسية والشباب والهلال.