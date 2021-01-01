  1. الرئيسية
  2. سيارات

رابط مشاهدة مباراة الأهلي وأبها بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الثلاثاء 19 يناير 2021 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الأهلي وأبها بث مباشر في الدوري السعودي 2021



الرياض / سما

نقدم لكم رابط مشاهدة مباراة أبها والأهلي بث مباشر اليوم الثلاثاء من الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشرة من دوري محمد بن سلمان للأندية المحترفين.

مباراة الأهلي وأبها مباشر تبث من الملعب الرديف على قناة الرياضية السعودية الرئيسية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق المصري بلال علام الساعة 08:10 مساء بتوقيت مكة.

وأوضحت القناة أن المذيع مسفر الخثعمي يقود الاستيديو التحليلي لمباراة أبها والأهلي من القنوات الرياضية السعودية، فيما ينقل المراسل رياض المزهر الأحداث والمقابلات من داخل الملعب.

ويشارك في الاستيديو التحليلي مع الزميل الخثعمي، المحلل صالح خليفة وزميله بدر الحقباني بشأن الأمور الفنية في اللقاء المرتقب، مع الخبير التحكيمي عمر المهنا للحالات التحكيمية الجدلية.

رابط مباراة الأهلي ضد أبها مباشر:

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين خلف الشباب وثلاثة عن الهلال متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يسعى إلى وضعهما خلفه عبر الانتصار الثمين الليلة.

ولا تختلف طموحات أبها عن الأهلي، فهو الآخر يحتل المركز السادس برصيد 20 نقطة ويعي أنه حال تمكن من الفوز فإنه سيصعد للمركز الثالث بدلا منه، لذا لن يكون صيدا سهلا كما يظن.

وكان الأهلي قد تعادل مع الزعيم الجولة الماضية ويواجه الاتفاق والباطن والوحدة والاتحاد قريبا، في حين هزم أبها منافسه الاتحاد والفيصلي والعين ويلتقي القادسية والشباب والهلال.

#الأهلي #أبها #مباراة الأهلي وأبها #مباراة أبها والأهلي #بث مباشر #الأهلي ضد أبها #السعودية #أبها ضد الأهلي #مباشر #الدوري السعودي

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتيجة الشهادة السودانية 2020 حسب الاسم أو رقم الجلوس

المشهراوي يتحدث عن الانتخابات ويوجه رسالة للرئيس عباس ومركزية فتح

قناة عبرية تزعم : البرغوثي يبحث الترشح لانتخابات الرئاسة بدعم دحلان وهذا هو دور الرجوب ..!

أول فلسطيني يُعلن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة

"تفوح منها رائحة الانتهازية والمصالح"... أول قيادي فتحاوي يرفض القائمة المشتركة بين حركتي فتح وحماس

مشاهدة مباراة المغرب وايسلندا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك ابرزها

الأخبار الرئيسية

شحنة اللقاح الروسي لن تصل الضفة اليوم .. ما علاقة الوزير حسين الشيخ ؟

لهذا السبب .. «حماس» تدرس تأجيل انتخاباتها الداخلية !

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الأغا يدعو الرئيس عباس لإلغاء كافة الإجراءات ضد قطاع غزة لتفادي صدمة الصناديق

صحيفة عبرية : إسرائيل فقدت أوراق مهمة لتغيير الواقع بغزة ..ما هي ؟