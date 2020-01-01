ارتفاعات قوية لسهمي "اتصالات" و"دو" بالإمارات وسط خطط لزيادة ملكية الأجانب

وكالات / سما /

سجلت أسهم الشركتين الرئيسيتين لتشغيل الهواتف بدولة الإمارات ارتفاعات قوية اليوم الثلاثاء بعدما أعلنتا أنهما قد ترفعان القيود على ملكية الأجانب، لتنضما إلى شركات أخرى في المنطقة في السعي لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

وارتفع سهما اتصالات ودو بنسبة 15% بعد فترة وجيزة من بدء التداول في كل من دبي وأبو ظبي، وهو الحد الأقصى المسموح به في السوقين. وارتفع سهم اتصالات لمستوى قياسي، في حين وصل سهم دو إلى أعلى مستوى منذ 2016. وقلصت الأسهم مكاسبها لاحقا إلى 11% عند الساعة 11 و15 دقيقة صباحا بتوقيت الإمارات، وفقا لما رصدته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ومن المقرر أن يجتمع مجلسا إدارة الشركتين غدا لاتخاذ القرار. وبينما لم تعلن الشركتان سبب القرار، فإن دولة الإمارات قد عززت جهودها لجذب استثمارات إلى الاقتصاد الذي يعاني من جراء تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

ووفقا لبيانات الموقعين الإلكترونيين لبورصتي دبي وأبو ظبي فإن ملكية الأجانب في أسهم اتصالات تبلغ 4.8% بينما تبلغ 0.48% فقط في دو.