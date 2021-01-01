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مدينة ووهان تبني مشروعاً ذكياً ينتج 240 قمراً صناعياً سنوياً

الثلاثاء 19 يناير 2021 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدينة ووهان تبني مشروعاً ذكياً ينتج 240 قمراً صناعياً سنوياً



وكالات / سما /

تم تشغيل خط إنتاج ذكي قادر على إنتاج 240 قمرا صناعيا صغيرا سنويا في مدينة ووهان بوسط الصين، وفقا لمالك الخط، وهي شركة تابعة للشركة الصينية المحدودة لعلوم وصناعة الفضاء.

وقال ليو فنغ، أحد مصممي المشروع، إن الخط الجديد يمكن أن يحسن متوسط كفاءة التصنيع بأكثر من 40 في المائة، لأن بامكانه تنفيذ العديد من خطوات إنتاج الأقمار الصناعية الرئيسية بواسطة الآلات بدلاً من العمل اليدوي.

وتم بناء الخط في مجمع صناعي للأقمار الصناعية في قاعدة ووهان الوطنية لصناعة الطيران في مقاطعة هوبي. وبمجرد اكتماله، سيُستخدم المجمع الصناعي الذي تشغل مساحته 28.4 هكتارًا للبحث والتطوير في المنتجات الفضائية، بما في ذلك الإنترنت عبر الأقمار الصناعية والمركبات الصغيرة ، وسيوفر الدعم لمراقبة الفضاء ومعالجة البيانات وغيرها من العمليات.

#مدينة ووهان #ووهان #الاقمار الصناعية

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