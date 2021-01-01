رابط مشاهدة مباراة الشباب والفيصلي بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الفيصلي ضد الشباب بث مباشر التي تقام اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021 في سياق افتتاح مواجهات الجولة رقم 14 في دوري محمد بن سلمان السعودي.

مباراة الشباب والفيصلي مباشر تبث الساعة 06:10 بتوقيت مكة المكرمة من استاد الأمير خالد بن سلطان بالنادي الشبابي على قناة السعودية الرياضية الثالثة (KSA Sports 3 HD).

وأفادت القناة الرياضية بأن المذيع محمد خاتم يدير الاستيديو التحليلي لمباراة الشباب والفيصلي، فيما يرافقه لنقل الوقائع من ملعب الأمير خالد الزميل المراسل ناصر الشيبان.

ويعلق على مباراة الفيصلي والشباب الشاب ناصر الشيبان، بينما يكون داخل الاستيديو المحلل الفني صالح الداود وأيضا محمد عبد الجواد، بالإضافة إلى أحد الخبراء البارزين في التحكيم.

رابط مباراة الشباب ضد الفيصلي مباشر:

ويسعى الشباب للعودة إلى صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي إذ يملك 25 نقطة بفارق واحدة خلف الهلال الذي لم يلعب بعد في هذه الجولة، علما أن الأهلي قريب برصيد 23 نقطة.

ولا يعد الفيصلي خصما سهلا رغم سوء النتائج في الفترة الأخيرة، إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة فقط من ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات، بفارق نقطة أمام الرائد والباطن.

وتجري مباراة الشباب والفيصلي بالتزامن مع لقاءات أخرى في الدوري السعودي، إذ يلعب الأهلي ضد أبها، القادسية مع الفتح، العين أمام نظيره الاتحاد، في حين يلتقي الرائد مع الاتفاق.