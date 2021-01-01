رابط مشاهدة مباراة القادسية والفتح بث مباشر .. السعودية الرياضية 4

الرياض / سما

نشرت القنوات الناقلة رابط مشاهدة مباراة الفتح ضد القادسية بث مباشر اليوم الثلاثاء 19 كانون ثاني 2021 لحساب لقاءات الأسبوع الرابع عشر من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

مباراة القادسية والفتح مباشر تنقل على القناة السعودية الرياضية الرابعة (KSA Sports 4 HD) بصوت المعلق جعفر الصليح وذلك من داخل ملعب الراكة في مدينة الأمير سعود بن جلوي.

ويسعى فريق نادي القادسية للعودة إلى الانتصارات، إذ يملك في رصيده بجدول ترتيب الدوري السعودي 18 نقطة بفارق الأهداف خلف الاتفاق، ويأمل بالمنافسة مجددا مع فرق المربع الذهبي.

أما الفتح الذي لا يبتعد كثيرا عن نظيره القادسية، إذ يحتل المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف خلف النصر الذي نجح في العودة من بعيد للدخول في أجواء الصراع على المقدمة.

رابط مباراة القادسية ضد الفتح مباشر:

وتعادل فريق القادسية الجولة المنصرمة مع الفيصلي بهدفين لمثلهما لكنه تفوق في الأسبوع السابق على الأهلي بثلاثة أهداف لهدف وحيد، الأمر الذي يؤكد صعوبة مهمة الفتح هذا المساء.

في المقابل، كان الفوز الأخير للفتح في دوري محمد بن سلمان على حساب ضمك الجولة 12 بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل مع الوحدة دون أهداف، لكنه خسر من التعاون بثنائية قبل أيام.

ومن المقرر أن يلعب القادسية ضد أبها الأسبوع المقبل ثم مع الوحدة وضمك والتعاون والنصر والباطن، في حين ينافس الفتح نظيره الرائد والاتحاد والعين والشباب والاتفاق والهلال.