إحصائية صادمة لمحمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

وكالات / سما /

كشف النجم المصري محمد صلاح عن رغبته في البقاء دائمًا في الملعب مع فريقه ليفربول الإنجليزي، إلا أن الواقع يعكس إحصائية صادمة بالنسبة للنجم المصري خلال الموسم الجاري 2020-2021.

وكان محمد صلاح قد تحدث في حوار مؤخرًا مع شبكة “بي إن سبورتس” عن رغبته في البقاء دائمًا في الملعب وخوض جميع اللقاءات والدقائق بأكملها مع فريقه، إلا أن الوضع يبدو مغايرًا هذا الموسم بالنسبة له.

وحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فخلال المباريات الـ 12 الأخيرة للريدز، بدأ محمد صلاح كلاعب أساسي في 11 منهم، إلا أنه ورغم ذلك لم يتمكن من البقاء في الملعب حتى صافرة النهاية سوى في 6 منهم.

ومنذ بداية الموسم الجاري، استبدل المدير الفني الألماني يورجن كلوب النجم المصري محمد صلاح في 9 مباريات، ولم يتم استبدال أي لاعب أكثر منه في الفريق سوى روبيرتو فيرمينو، الذي خرج من الملعب في 12 مباراة.

وخاض محمد صلاح 25 مباراة هذا الموسم مع ليفربول في جميع البطولات سجل خلالهم 17 هدفًا، بواقع 13 في الدوري الإنجليزي الممتاز و3 في دوري أبطال أوروبا، وهدف في كأس الاتحاد الإنجليزي. كذلك صنع النجم المصري 4 أهداف أخرى لزملائه.