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رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والعين بث مباشر .. السعودية الرياضية 1

الثلاثاء 19 يناير 2021 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والعين بث مباشر .. السعودية الرياضية 1



الرياض / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة العين والاتحاد بث مباشر التي تجري اليوم الثلاثاء 19 يناير ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مباراة الاتحاد والعين مباشر تبث الساعة 04:00 بتوقيت الرياض من استاد مدينة الملك سعود، على قناة السعودية الرياضية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق سمير المعيرفي.

ويقود الاستيديو التحليلي لمباراة العين والاتحاد المذيع فهد المساعد برفقة المراسل عبد العزيز الجميعة والمحللان عمر الغامدي وخميس الزهراني، إضافة إلى الخبير التحكيمي عبد الرحمن الزيد.

وتراجع الاتحاد إلى المركز الخامس برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف خلف نظيره التعاون، فيما يسعى إلى تحقيق الانتصار من أجل العودة للمركز الثالث، علما أن المتصدر الهلال 26 نقطة.

رابط مباراة الاتحاد ضد الرائد مباشر:

أما العين الذي يعاني مؤخرا يحتل المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد عشرة نقاط بفارق نقطة واحدة أمام ضمك، فيما فوزه الليلة يعني منافسة الباطن والرائد على المركزين الذين أمامه.

وتلقى الاتحاد هزيمة مؤلمة الجولة الماضية من أبها بهدف نظيف، سبقها انتصار لصالحه على ضمك متذيل جدول الترتيب، علما أنه سيواجه النصر الأسبوع القادم ثم الاتحاد والفتح والأهلي.

ولم يحقق العين الفوز منذ أربع جولات، إذ خسر من الشباب والنصر في آخر أسبوعين بذات النتيجة (3-0)، وكذلك أمام أبها بأربعة أهداف لهدفين، ويتجهز للعب ضد الباطن والاتفاق والهلال.

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