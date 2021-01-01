ظريف: "إن شاء الله مثل هذه الأفعال ستكفر عن ذنوبي"

وكالات

دافع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في كلمة أمام البرلمان اليوم الثلاثاء عن إمكانية التفاوض مع الولايات المتحدة، وذلك ردا على انتقاد نواب لتصريحات سابقة له بهذا الخصوص.

وقال ظريف: "لقد تفاوضت حتى مع صدام، هل تعتقدون أنني أحببت التفاوض مع صدام. هل تعتقدون أني استمتعت بالجلوس أمام صدام؟ لا، هذا عملي وواجبي. لا تسجلوا هذا كخطيئة بالنسبة لي. إن شاء الله، مثل هذه الأفعال ستكفر عن ذنوبي".

وأضاف ظريف أنه يمكن لواشنطن العودة إلى طاولة 5+1 في حال رفع العقوبات وتنفيذ التزامات الاتفاق النووي.

وقال: "نؤكد في اليوم الأخير من رئاسة ترامب فشل سياسته المتهورة وضغوطه القصوى في تحقيق أهدافها ضد إيران"، مضيفا أن الفضل ذلك يعود "لمقاومة الأمة الإيرانية".

ومنح البرلمان الإيراني ظريف بطاقتين صفراوين لعدم اقتناعه بأجوبة الوزير حول أسئلة وجهها نواب له بشأن قضيتين الأولى حول تصريحات لمجلة "شبيغل" الألمانية العام الماضي أعقبت اغتيال قاسم سليماني قال فيها ظريف إن طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن والقضية الثانية بشأن انتقاد المشرعين الأداء الاقتصادي لوزارة الخارجية الإيرانية.

يذكر أن توجيه البطاقتين لا يعني استجواب ظريف، لكنه يمهد له مستقبلا في حال وصل عددها إلى ثلاث.