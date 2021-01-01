  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ظريف: "إن شاء الله مثل هذه الأفعال ستكفر عن ذنوبي"

الثلاثاء 19 يناير 2021 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ظريف: "إن شاء الله مثل هذه الأفعال ستكفر عن ذنوبي"



وكالات

دافع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في كلمة أمام البرلمان اليوم الثلاثاء عن إمكانية التفاوض مع الولايات المتحدة، وذلك ردا على انتقاد نواب لتصريحات سابقة له بهذا الخصوص.

وقال ظريف: "لقد تفاوضت حتى مع صدام، هل تعتقدون أنني أحببت التفاوض مع صدام. هل تعتقدون أني استمتعت بالجلوس أمام صدام؟ لا، هذا عملي وواجبي. لا تسجلوا هذا كخطيئة بالنسبة لي. إن شاء الله، مثل هذه الأفعال ستكفر عن ذنوبي".

وأضاف ظريف أنه يمكن لواشنطن العودة إلى طاولة 5+1 في حال رفع العقوبات وتنفيذ التزامات الاتفاق النووي.

وقال: "نؤكد في اليوم الأخير من رئاسة ترامب فشل سياسته المتهورة وضغوطه القصوى في تحقيق أهدافها ضد إيران"، مضيفا أن الفضل ذلك يعود "لمقاومة الأمة الإيرانية".

ومنح البرلمان الإيراني ظريف بطاقتين صفراوين لعدم اقتناعه بأجوبة الوزير حول أسئلة وجهها نواب له بشأن قضيتين الأولى حول تصريحات لمجلة "شبيغل" الألمانية العام الماضي أعقبت اغتيال قاسم سليماني قال فيها ظريف إن طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن والقضية الثانية بشأن انتقاد المشرعين الأداء الاقتصادي لوزارة الخارجية الإيرانية.

يذكر أن توجيه البطاقتين لا يعني استجواب ظريف، لكنه يمهد له مستقبلا في حال وصل عددها إلى ثلاث.

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتيجة الشهادة السودانية 2020 حسب الاسم أو رقم الجلوس

المشهراوي يتحدث عن الانتخابات ويوجه رسالة للرئيس عباس ومركزية فتح

قناة عبرية تزعم : البرغوثي يبحث الترشح لانتخابات الرئاسة بدعم دحلان وهذا هو دور الرجوب ..!

أول فلسطيني يُعلن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة

"تفوح منها رائحة الانتهازية والمصالح"... أول قيادي فتحاوي يرفض القائمة المشتركة بين حركتي فتح وحماس

مشاهدة مباراة المغرب وايسلندا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك ابرزها

الأخبار الرئيسية

شحنة اللقاح الروسي لن تصل الضفة اليوم .. ما علاقة الوزير حسين الشيخ ؟

لهذا السبب .. «حماس» تدرس تأجيل انتخاباتها الداخلية !

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الأغا يدعو الرئيس عباس لإلغاء كافة الإجراءات ضد قطاع غزة لتفادي صدمة الصناديق

صحيفة عبرية : إسرائيل فقدت أوراق مهمة لتغيير الواقع بغزة ..ما هي ؟