رابط مشاهدة مباراة الرائد والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الرياض / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الاتفاق والرائد بث مباشر المقررة اليوم الثلاثاء 19 كانون ثاني 2021 في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري المحترفين السعودي.

مباراة الرائد والاتفاق مباشر تبث الساعة 03:40 بتوقيت مكة المكرمة من استاد مدينة الملك عبدالله على قناة الرياضية السعودية الثانية (KSA Sports 2 HD) بصوت المعلق خالد المديفر.

ولم يذق فريق الرائد طعم الانتصارات منذ تاريخ 23 نوفمبر العام الماضي، إذ كان الفوز الأخير له آنذاك على حساب أبها في الدوري السعودي بهدفين مقابل هدف وحيد ثم تعادلات وهزائم.

وخسر فريق الرائد في الجولة الماضية من النصر بهدف دون رد، سبقها تعادل سلبي أمام التعاون وقبلها مع القادسية بهدفين لمثلهما وأيضا هزيمة من نظيره الأهلي بثنائية مقابل هدف وحيد.

رابط مباراة الاتفاق ضد الرائد بث مباشر:

على الجهة الأخرى، يخوض الاتفاق هذه المواجهة بعد تعادل مثير مع الباطن بهدف لمثله الجولة المنصرمة، سبقها خسارة من الشباب والوحدة على التوالي في الأسبوعين الأخيرين بالدوري.

ويسعى الاتفاق إلى تحسين مركزه في جدول ترتيب دوري المحترفين، إذ يملك نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف أمام القادسية، بينما الرائد بالمركز 14 برصيد 13 نقطة مع الباطن.

ويستعد الرائد لمواجهة الفتح في الأسبوع 15 ثم ضمك والشباب والباطن والوحدة وأبها، في حين يتجهز فريق الاتفاق للعب ضد الأهلي والاتحاد والعين وأبها والهلال والفتح والتعاون.