الصحة الاسرائيلية : 44 حالة وفاة و10,021 إصابة جديدة بالكورونا منذ الأمس

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 44 حالة وفاة، و10,021 إصابة جديدة بالكورونا منذ الأمس، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.



ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن اجمالي عدد المصابين بالكورونا ارتفع الى 562,167 إصابة منذ تفشي الوباء.



وبسحب الصحيفة، أضافت الوزارة في بيانها اليومي، أن من بين الإصابات، 81,059 إصابة نشطة، منهم 1114 مريضا بحالة الخطر، والوفيات 4,049 حالة.



وفي السياق قالت الوزارة، إنه حتى الآن تم تطعيم 2.2 مليون شخص بالجرعة الأولى ضد فايروس الكورونا، منهم 186 ألف خلال الأمس.