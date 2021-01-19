  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

شاهد .. إعدام زياد تريبان الشمري مطلب في السعودية

الثلاثاء 19 يناير 2021 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. إعدام زياد تريبان الشمري مطلب في السعودية



الرياض / سما

عادت قضية زياد تريبان الشمري المواطن السعودي المتهم باغتصاب فتاة قبل نحو خمسة أشهر في منطقة حائل بالمملكة إلى الواجهة من جديد، وسط مطالبات بتنفيذ حكم الإعدام فيه.

وأطلق المغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاق إعدام زياد تريبان مطلب؛ للمطالبة بإعادة حق الفتاة السعودية التي تعرضت للاغتصاب رغم إصابتها بمرض السرطان.

وتعود قصة زياد تريبان الشمري إلى منتصف شهر سبتمبر العام الماضي، حينما أعلنت الشرطة السعودية في منطقة حائل عن إلقاء القبض على مجموعة مواطنين؛ بشبهة خطف واغتصاب فتاة.

ووفقا لشرطة حائل، فإنه تم القبض آنذاك على شابين في الثلاثينات من عمرهما؛  وذلك بعد بلاغ عن وجود فتاة عشرينية، وعليها آثار الدماء وكدمان وهي في حالة إغماء شديد داخل منزل شعبي صاحبه أحد المتهمين.

وتوفيت الفتاة (19 سنة) التي أطلق عليها حينها مفقودة حائل، إذ قالت الشرطة إنه تبين أنها متوفاة بعد انتقال الخبراء والطب الشرعي إلى المكان الذي وجدت فيه، مؤكدة أن هناك شبهة جنائية.

وأعاد النشطاء نشر مقطع فيديو قصير تتحدث فيه والدة الفتاة التي قتلت واغتصبت على يد "زياد تريبان الشمري"، مطالبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإنصافها وإعدام المجرمين.

وناشدت إم لطيفة محمد الدشمي العنزي والدة فتاة حائل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد وكل مسؤول بأن يتم إعدام زياد تريبان الشمري على الجريمة التي ارتكبها بحقها.

#اعدام زياد تريبان #زياد تريبان الشمري #زياد تريبان #السعودية #جريمة السعودية #اغتصاب فتاة

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتيجة الشهادة السودانية 2020 حسب الاسم أو رقم الجلوس

المشهراوي يتحدث عن الانتخابات ويوجه رسالة للرئيس عباس ومركزية فتح

مشاهدة مباراة الجزائر والبرتغال بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

قناة عبرية تزعم : البرغوثي يبحث الترشح لانتخابات الرئاسة بدعم دحلان وهذا هو دور الرجوب ..!

"تفوح منها رائحة الانتهازية والمصالح"... أول قيادي فتحاوي يرفض القائمة المشتركة بين حركتي فتح وحماس

شاهد : لحظة انطلاق الصواريخ فجر اليوم من قطاع غزة نحو اسدود

مشاهدة مباراة المغرب وايسلندا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

الأخبار الرئيسية

الأغا يدعو الرئيس عباس لإلغاء كافة الإجراءات ضد قطاع غزة لتفادي صدمة الصناديق

صحيفة عبرية : إسرائيل فقدت أوراق مهمة لتغيير الواقع بغزة ..ما هي ؟

طقس فلسطين: منخفض جوي بارد ورياح و أمطار غزيرة تستمر حتى الجمعة

انتخابات

أول فلسطيني يُعلن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة

لقاح

قناة عبرية: اللقاح الروسي يصل رام الله خلال الساعات القادمة