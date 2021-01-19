شاهد .. إعدام زياد تريبان الشمري مطلب في السعودية

الرياض / سما

عادت قضية زياد تريبان الشمري المواطن السعودي المتهم باغتصاب فتاة قبل نحو خمسة أشهر في منطقة حائل بالمملكة إلى الواجهة من جديد، وسط مطالبات بتنفيذ حكم الإعدام فيه.

وأطلق المغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاق إعدام زياد تريبان مطلب؛ للمطالبة بإعادة حق الفتاة السعودية التي تعرضت للاغتصاب رغم إصابتها بمرض السرطان.

وتعود قصة زياد تريبان الشمري إلى منتصف شهر سبتمبر العام الماضي، حينما أعلنت الشرطة السعودية في منطقة حائل عن إلقاء القبض على مجموعة مواطنين؛ بشبهة خطف واغتصاب فتاة.

ووفقا لشرطة حائل، فإنه تم القبض آنذاك على شابين في الثلاثينات من عمرهما؛ وذلك بعد بلاغ عن وجود فتاة عشرينية، وعليها آثار الدماء وكدمان وهي في حالة إغماء شديد داخل منزل شعبي صاحبه أحد المتهمين.

وتوفيت الفتاة (19 سنة) التي أطلق عليها حينها مفقودة حائل، إذ قالت الشرطة إنه تبين أنها متوفاة بعد انتقال الخبراء والطب الشرعي إلى المكان الذي وجدت فيه، مؤكدة أن هناك شبهة جنائية.

#اعدام_زياد_تريبان_مطلب



ثالث مرة يدخل التاق تريند منذ بداية 2020 حتى الان ... فتاة عمرها 19 سنة ، خطفها المغتصب " زياد " اغتصبها ثم قتلها.



القصة منقولة ..

pic.twitter.com/cnnQN73uJb — وش سالفة الهاشتاق ؟ (@Hashtagat_1) January 19, 2021

وأعاد النشطاء نشر مقطع فيديو قصير تتحدث فيه والدة الفتاة التي قتلت واغتصبت على يد "زياد تريبان الشمري"، مطالبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإنصافها وإعدام المجرمين.

وناشدت إم لطيفة محمد الدشمي العنزي والدة فتاة حائل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد وكل مسؤول بأن يتم إعدام زياد تريبان الشمري على الجريمة التي ارتكبها بحقها.