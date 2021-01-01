أسعار الخضروات والفواكه والدجاج في أسواق غزة

غزة/سما/



جاءت أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021، على النحو التالي:

أولًا: أسعار الخضروات:

البندورة: 1 ك = 1 شيكل

خيار: 8 ك = 10 شيكل

بطاطس بلدية: 5 ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ك = 1 شيكل

سلق: 1 ك = 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 3 شيكل

كوسا: 1ك = 2شيكل

بصل: 1 ك = 2.5 شيكل

باذنجان : 1ك = 2 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل

بطاطا حلوة: 5 – 6 ك = 10 شيكل

ثومة (وقية): 3 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

زهرة (جميع الأحجام): 2 شيكل

ملفوف (جميع الأحجام): 3 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

ليمون: 6 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 2 شيكل

ثانيًا: أسعار الفواكه:

موز: 1 ك = 4 شيكل

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل

بوملي: 1ك = 2 شيكل

برتقال أبو صرّة: 3.5 ك = 10 شيكل

كلمنتينة: 3 – 5 ك = 10 شيكل

كاكا (فرسمونة): 5 ك = 10 شيكل

أفوكادو: 1ك = 7 شيكل

كيوي: 1ك = 7 شيكل

ثالثًا: أسعار الدواجن واللحوم:

بيض: 10 شيكل

دجاج: 10 شيكل

لحمة: 35 شيكل