ماذا حدث بين ميسي ولاعب تسبب في طرده لأول مرة بتاريخه؟(شاهد)

وكالات

تحدث مهاجم نادي أتلتيك بيلباو، أسيير فيلاليبري، عما حدث بينه وبين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، الذي تسبب بطرده للمرة الأولى في تاريخه في مباراة فريقيهما بنهائي كأس السوبر الإسباني.



وأشهر حكم الساحة الدولي خيسوس خيل مانزانو البطاقة الحمراء في وجه ليونيل ميسي في نهاية الشوط الإضافي الثاني للمباراة النهائية لمسابقة كأس السوبر، بين برشلونة وأتلتيك بيلباو (2-3)، لاعتدائه بالضرب من دون كرة على أسيير فيلاليبري.



وهذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها "البرغوث" ميسي للطرد في مسيرته مع النادي الكتالوني.



Messi sees red for an off-the-ball swing. pic.twitter.com/PAW8cm95OR — ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2021

وقال اللاعب الذي تسبب بطرد ميسي إن الأخير استحق الطرد بعدما تعمد ضربه في وجهه بشكل واضح.



وقال فيلاليبري: "وضعت جسدي أمام ميسي لمنعه من التقدم نحو مرمانا خاصة أنه كان هناك أقل من دقيقة على نهاية المباراة، فقام ميسي بضربي في وجهي بذراعه".

وأضاف فيلاليبري: "ما فعله ميسي معي أعتقد أنه كان اعتداء واضحا، إنه عفو عجز منه".



وتابع مهاجم بيلباو: "لا أعتقد أنه يتعين علينا الدخول في جدل حول قرارات الحكم، كل الفرق ترتكب أخطاء وقد ارتكبوا أخطاء ضدنا أيضا، والمهم ومفتاح الفوز هو عدم الاستسلام".



وأدرك فيلاليبري التعادل للفريق الباسكي (2-2)، في الوقت القاتل في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي للمباراة، لتتجه المباراة إلى التمديد، ويسجل زميله إنياكي ويليامز، هدف الفوز لفريق أتلتيك بيلباو، الذي توج بلقب بطل كأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة في تاريخه، بعد عامي 1984 و2015.