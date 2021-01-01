الحكومة الإسرائيلية تناقش اليوم تمديد الإغلاق

القدس المحتلة / سما /

تلتئم اليوم الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية، بشكل خاص لبحث مزيد من الخطوات للتعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن الحكومة ستبحث تمديد الإغلاق الحالي الذي ينتهي يوم الخميس، لمدة أسبوع آخر.

ورجحت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يطلب من وزرائه تمديد الإغلاق المشدد لمدة 10 أيام لينتهي نهاية الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن نتنياهو ينسق مع وزارة الصحة الإسرائيلية ذلك الطلب، والتي بدورها تطالب بتمديد الإغلاق لأسبوعين.

ووفقًا لقناة 12 العبرية الليلة الماضية، فإن الصحة الإسرائيلية ستحذر من سيناريو مرعب بشأن إمكانية أن تشهد إسرائيل تسجيل عدد كبير جدًا من الإصابات خلال شهري مارس/ آذار، وابريل/ نيسان المقبلين.