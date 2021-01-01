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الصحة الإسرائيلية:11 وفاة شخصا و7,098 اصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 19 يناير 2021 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية:11 وفاة شخصا و7,098 اصابة جديدة بكورونا



القدس المحتلة/سما/

 توفي 11 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 7,098 إصابة جديدة بالفيروس، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، وسط توقعات بأن تتخطى حصيلة إصابات اليوم، الحصيلة اليومية القياسية بالإصابات المسجلة بكورونا.

يأتي ذلك فيما يضغط مسؤولون في وزارة الصحة الإسرائيلية باتجاه تمديد الإغلاق امشدد الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية للحد من انتشار الجائحة، وينتهي في الـ21 من كانون الثاني/ يناير الجاري، لمدى أسبوعين إضافيين.

وأشارت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بينامين نتنياهو، يدعم تمديد الإغلاق لمدة أقصاها 10 أيام، على أن ينتهي في الـ31 من كانون الثاني/ يناير الجاري، الأمر الذي قد يحول الإغلاق الثالث الحالي، إلى الإغلاق الأطول أمدا الذي تفرضه الحكومة منذ بدء الجائحة.

وتأتي توصية وزارة الصحة بتمديد الإغلاق المفروض من الـ27 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في ظل العبء ونسبة الإشغال في أقسام كورونا في المستشفيات الإسرائيلية، وفي ظل الارتفاع المتواصل بعدد الإصابات اليومية المسجلة.


​​وأظهرت المعطيات الرسمية ارتفاع حصيلة الإصابات النشطة إلى 81,532، في حين بلغ مجمل الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الفيروس في آذار/ مارس الماضي 557,563.

وبيّنت المعطيات أن معدل الفحوصات الموجبة وصل 10.2%، حيث أجري حتى الساعة الـ18:31 من مساء اليوم، نحو 70 ألف فحص. وشهد يوم أمس، الأحد، تسجيل 5,630 إصابة جديدة، بعد إجراء 64,432 فحصا، بمعدل فحوصات مُوحبة وصل إلى 9%.

#وزارة الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #اصابات كورونا في اسرائيل #وفيات كورونا في اسرائيل

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