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قتلى وجرحى بقصف أميركي للحشد الشعبي في العراق

الثلاثاء 19 يناير 2021 07:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قتلى وجرحى بقصف أميركي للحشد الشعبي في العراق



بغداد /سما/

أفادت وسائل إعلام بسماع دوي انفجارات متكررة فجر اليوم الثلاثاء في منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل، والتي تقع ضمن قاطع القوات المسلحة العراقية.

وذكرت قناة "الميادين" نقلا عن مصادرها، أن الانفجارات في جرف الصخر ناجمة عن قصف جوي، مضيفة أنه رصد تحليق طائرات حربية أمريكية فوق منطقة القائم عند الحدود العراقية السورية.

من جانبها، نقلت قناة "العالم" الإيرانية عن مصدر أمني عراقي، أن الطائرات بدون طيار نفذت الهجوم على نقاط الجيش العراقي والحشد الشعبي في شمال بابل.

وحسب القناة، فإن الأنباء الأولية تحدثت عن مقتل 9 عناصر من الجيش العراقي وعشرات الجرحى.

من جانب آخر، نقلت مصادر صحفية عن الجيش الأمريكي قوله، إن القيادة المركزية الأمريكية ليست على علم بأي ضربات جوية في العراق.

#الحشد الشعبي #العراق #بغداد #الجيش الامريكي

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