  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

ترامب يمنح ملك البحرين وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى

الثلاثاء 19 يناير 2021 06:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يمنح ملك البحرين وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى



المنامة/سما/

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، ملك البحرين حمد بن عيسى، وسام الاستحقاق.

وقالت صحيفة "الوطن" البحرينية إن منح وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى لملك البلاد جاء "تقديرًا لدوره في دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي".


وأعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة الماضي، أن ترامب منح العاهل المغربي محمد السادس وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى وذلك لقراره تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقال البيت الأبيض، في بيان، إن "قرار العاهل المغربي استئناف العلاقات مع إسرائيل أعاد تشكيل المشهد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل إيجابي البيت الأبيض".

وأضاف البيان: "العاهل المغربي عمل لأكثر من عقدين على تعزيز الشراكة العميقة والدائمة مع الولايات المتحدة في جميع المجالات".

وفي سياق متصل، منح ترامب عددا من كبار مستشاريه أوسمة الأمن القومي مكافأة لهم عن دورهم في المساعدة في إبرام اتفاقات تهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وأربع دول عربية.

وأعطى ترامب وسام الأمن القومي لوزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين وكبير المستشارين جاريد كوشنر والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط آفي بيركويتز والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان وسفير الولايات المتحدة لدى الإمارات جون راكولتا، بحسب رويترز.

وقال البيت الأبيض في بيان "بفضل جهود هؤلاء الأفراد لن تكون المنطقة كما كانت إذ أنها تتجاوز أخيرا صراعات الماضي".

يشار إلى أن إسرائيل أبرمت، على مدى الأربعة أشهر الماضية، اتفاقات مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب في إطار ما تصفها الولايات المتحدة "اتفاقيات إبراهام".

#ترامب #ملك البحرين #حمد بن عيسى #وسام الاستحقاق #البحرين #التطبيع مع اسرائيل #اتفاقات ابراهام #العاهل المغربي

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتيجة الشهادة السودانية 2020 حسب الاسم أو رقم الجلوس

مشاهدة مباراة الجزائر والبرتغال بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

المشهراوي يتحدث عن الانتخابات ويوجه رسالة للرئيس عباس ومركزية فتح

قناة عبرية تزعم : البرغوثي يبحث الترشح لانتخابات الرئاسة بدعم دحلان وهذا هو دور الرجوب ..!

"تفوح منها رائحة الانتهازية والمصالح"... أول قيادي فتحاوي يرفض القائمة المشتركة بين حركتي فتح وحماس

مشاهدة مباراة المغرب وايسلندا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

شاهد : لحظة انطلاق الصواريخ فجر اليوم من قطاع غزة نحو اسدود

الأخبار الرئيسية

طقس فلسطين: منخفض جوي بارد ورياح و أمطار غزيرة تستمر حتى الجمعة

انتخابات

أول فلسطيني يُعلن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة

لقاح

قناة عبرية: اللقاح الروسي يصل رام الله خلال الساعات القادمة

5

هآرتس: 4 دقائق بتوقيت “الأم تيريزا”.. مخيم جنين تحت رعاية الدبابة الإسرائيلية “الطاهرة”!

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة