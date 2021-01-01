ترامب يمنح ملك البحرين وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى

المنامة/سما/

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، ملك البحرين حمد بن عيسى، وسام الاستحقاق.

وقالت صحيفة "الوطن" البحرينية إن منح وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى لملك البلاد جاء "تقديرًا لدوره في دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي".



وأعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة الماضي، أن ترامب منح العاهل المغربي محمد السادس وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى وذلك لقراره تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن "قرار العاهل المغربي استئناف العلاقات مع إسرائيل أعاد تشكيل المشهد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل إيجابي البيت الأبيض".

وأضاف البيان: "العاهل المغربي عمل لأكثر من عقدين على تعزيز الشراكة العميقة والدائمة مع الولايات المتحدة في جميع المجالات".

وفي سياق متصل، منح ترامب عددا من كبار مستشاريه أوسمة الأمن القومي مكافأة لهم عن دورهم في المساعدة في إبرام اتفاقات تهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وأربع دول عربية.

وأعطى ترامب وسام الأمن القومي لوزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين وكبير المستشارين جاريد كوشنر والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط آفي بيركويتز والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان وسفير الولايات المتحدة لدى الإمارات جون راكولتا، بحسب رويترز.

وقال البيت الأبيض في بيان "بفضل جهود هؤلاء الأفراد لن تكون المنطقة كما كانت إذ أنها تتجاوز أخيرا صراعات الماضي".

يشار إلى أن إسرائيل أبرمت، على مدى الأربعة أشهر الماضية، اتفاقات مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب في إطار ما تصفها الولايات المتحدة "اتفاقيات إبراهام".