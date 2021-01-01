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احترس… تناول الشاورما خطر في هذه الحالة

الثلاثاء 19 يناير 2021 06:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
احترس… تناول الشاورما خطر في هذه الحالة



وكالات

يحرص بعض الناس على تناول الشاورما ويعتبرونها من الأطعمة اللذيذة، دون أن يدرك هؤلاء أنها قد تعرض صحتهم للخطر إذا لم يتم تسويتها بالطريقة الصحيحة التي تساهم في قتل الميكروبات.


فإذا لم يتم طهي الشاورما بالصورة المثالية قد تعرض صحة الإنسان لأضرار أبرزها الإصابة بالتسمم الغذائي أو أي نوع من الميكروبات التي تنشط في اللحوم والدجاج، حيث يمكنها أن تنتقل إلى الإنسان عبر هذا النوع من الطعام، بحسب موقع "فود نافيغيتور" الأمريكي، الذي أوضح أنها قد تؤدي إلى تجمع السموم في الكبد والتقليل من كفاءته.


ويمكن أن تكون الشاورما سببا في الإصابة بالسالمونيلا أو جرثومة المعدة، كما أنها من أكثر الأطعمة التي يقبل الكثيرون على شراءها سواء لسرعة تجهيزها أو لمذاقها الجيد الذي يفضله العديد من الناس.

يقول بعض خبراء التغذية إن "الشاورما من أخطر أنواع الأغذية في العالم وأنها مصدر لكثير من الميكروبات المرضية التي تعيش في اللحوم البيضاء أو الحمراء، و إن الأطعمة التي يتم طهيها في درجة حرارة بين 5 إلى 60 درجة مئوية خطرة، لأن الميكروبات تنشط بين هذين المستويين.

و إن درجة الحرارة للشاورما تكون في الغالب بين هاتين الدرجتين وهو ما يعني أنها تمثل بيئة مناسبة لا تقتل الجراثيم التي يمكن أن تنتقل إلى الإنسان عند تناولها.

#الشاورما #تسمم غذائي #اللحوم #الدجاج

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