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وزيرة فرنسية: لا أتحمل رؤية فتاة صغيرة محجبة ..فيديو

الثلاثاء 19 يناير 2021 06:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة فرنسية: لا أتحمل رؤية فتاة صغيرة محجبة ..فيديو



باريس/سما/

علقت وزيرة الدولة لشؤون المواطنين في فرنسا مارلين شيابا على إضافة مواد إلى مشروع قانون مكافحة "التطرف الإسلامي".

واقترحت إضافة مواد إلى مشروع القانون تحظر على الفتيات دون سن 18 عاما ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.


وقالت شيابا: "أجد أنه من غير المحتمل أن أرى طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات ترتدي الحجاب".

 

وأضافت: "كما أنني لا أحتمل أن أقابل فتاة تبلغ من العمر عامين ترتدي الحجاب وهي في عربة الأطفال".

وفي وقت سابق أقرت الحكومة الفرنسية مشروع قانون "التطرف الإسلامي"، الذي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن عنه إثر حادثة اغتيال الأستاذ صاموئيل باتي.

ويشمل مشروع القانون الذي وصف في الكثير من الأوساط بالمثير للجدل، تشديد الرقابة على تمويل الجمعيات ومعاقبة المحرضين على الكراهية عبر الإنترنت.

#مارلين شيابا #التطرف الاسلامي #ايمانويل ماكرون #صامويل باتي #اغتيال صاموئيل باتي #فرنسا

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