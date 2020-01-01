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قطر: حان الوقت كي تبدأ دول الخليج العربية المحادثات مع إيران

الثلاثاء 19 يناير 2021 06:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قطر: حان الوقت كي تبدأ دول الخليج العربية المحادثات مع إيران



الدوحة/سما/

أفادت وكالة "بلومبرغ" فجر الثلاثاء، بأن وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال إن الوقت قد حان "كي تبدأ دول الخليج العربية المحادثات مع إيران الآن".

وأضافت الوكالة أن وزير خارجية قطر أشار إلى احتمال إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال آل ثاني الذي دعا منذ أمد لعقد قمة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي الستة والجمهورية الإسلامية، إن حكومته "تأمل في حدوث ذلك وما زلنا نعتقد أن هذا يجب أن يحدث".

وتابع في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" أن "هذه أيضا رغبة تشاركها دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى".

وصرح بأن قطر ستسهل المفاوضات إذا طلبت منها الأطراف المعنية ذلك.

وتأتي هذه التصريحات قبل أيام من انتقال الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى البيت الأبيض مع وعد بإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية والتراجع عن حملة "الضغط الأقصى" على طهران.

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