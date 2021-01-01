بث مباشر .. نتيجة قرعة كأس العالم للأندية 2021

القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة قرعة كأس العالم للأندية 2021 بث مباشر المقرر إقامتها في قطر اليوم الثلاثاء 19 يناير / كانون ثاني؛ بحضور غير وجاهي (افتراضي) لممثلي جميع الأندية العربية والعالمية المُشاركة.

قرعة كأس العالم للأندية مباشر تبث الساعة 06:00 مساء بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة وبغداد والمنامة، 05:00 لدى القاهرة والقدس وعمان ودمشق والخرطوم وطرابلس عبر قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة.

ويمكن متابعة نتيجة قرعة مونديال العالم للأندية أبطال القارات الخمس إلى جانب بطل دوري الدولي مستضيفة البطولة (فريق الدحيل القطري) عن طريق المنصات الرياضية المجانية في مواقع التواصل الاجتماعي كافة.

وتعدّ هذه النسخة من البطولة العالمية الرسمية الاحتفالية بمثابة إنجاز لجميع الفرق التي وصلت إليها؛ كونهم أبطال القارات سواء بايرن ميونخ من أوروبا والأهلي بطل أفريقيا وأولسان هيونداي المتوّج ببطولة قارة آسيا.

قرعة كأس العالم للأندية بث مباشر:

وتشير التوقعات إلى أن مراسم القرعة المرتقبة قد تسفر في الافتتاح عن مواجهة عربية من الطراز الرفيع بين الأهلي "نادي القرن الأفريقي" ضد الدحيل، فيما يُرجح إلى ينتقل بطل أوروبا إلى نصف النهائي مباشرة.

ويعول مشجعو النادي الأهلي على اللاعبين في تحقيق إنجاز جديد في البطولة العالمية على غرار الحدث الذي صنعه محمد أبو تريكة وزملائه في الفريق قبل عدة سنوات حينما هزموا أندية عريقة عالميا وعربيا.

وأوضحت أن نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2021 ستحدد شكل المواجهات القادمة، إذ من المقرر انطلاق أولى المباريات في الأسبوع الأول من فبراير لمدة أسبوعين من الزمن في الوضع الطبيعي قبل كورونا.