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نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي إصدار رأس السنة الثاني 2021 حسب رقم البطاقة الرابحة

الثلاثاء 19 يناير 2021 12:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي إصدار رأس السنة الثاني 2021 حسب رقم البطاقة الرابحة



دمشق / سما

أعلنت الجهات الرسمية، عن رابط نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي إصدار رأس السنة الثاني 2021، موضحة أن السحب سيتم على الهواء مباشرة عبر قناة سوريا دراما وعدد من المنصات الإلكترونية.

وقالت الجهات الرسمية إن نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2021 حسب رقم البطاقة ستكون متاحة على الرابط المرفق أدناه، داعية الجميع إلى المسارعة في الاشتراك قبل إغلاق الباب بعد قليل.

وحسب تلك المصادر، فإن سعر بطاقة يانصيب معرض دمشق الدولي الإصدار الثاني يبلغ 1500 ليرة سورية فقط، مشيرة في الوقت ذاته أن البطاقة رابحة الجائزة الكبرى تحصل على مكافأة 100 مليون ليرة.

وقالت: الموعد اقترب والملايين تنتظر سعيد الحظ، لا تخلي هذه الفرصة تفوتك، فقط مقابل 1500 ليرة ممكن تقلب حياتك 180 درجة، لا تضيع الفرص واحجز بطاقتك في أقرب وقت من الموزعين كافة.

نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي 2021 حسب رقم البطاقة: اضغط هنا

يذكر أن الجهة المنظمة قد أجرت سحب يانصيب معرض دمشق إصدار ليلة رأس السنة يوم الخامس من الشهر الجاري، إذ حصل الفائز على الجائزة الكبرى وعدد من الجوائز النقدية الأقل قيمة منها.

ولفتت إلى عدم صحة ما يشاع عبر وسائل التواصل بخصوص ارتفاع سعر بطاقة سحب الإصدار الثاني لرأس السنة 2021، منوهة إلى أن البطاقات متوفرة لدى كل الموزعين في السوق السورية.

وكانت صفحة يانصيب معرض دمشق قد أجرت جولة في أسواق سوريا الساعات الأخيرة، مؤكدة أنها تابعت التزام الموزعين بالسعر الرسمي للبطاقة الخاصة بإصدارة رأس السنة الحالية اليوم الثلاثاء.

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