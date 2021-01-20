رابط التسجيل .. إعلان اكتتاب ضباط صف في الجيش الوطني الموريتاني 2021

أعلنت مصادر رسمية، عن رابط التسجيل في إعلان اكتتاب ضباط صف في الجيش الوطني الموريتاني 2021 للشباب من 18 إلى 25 عاما، داعية الراغبين للالتحاق.
وقالت المصادر: ترفع الأركان العامة للجيوش المكتب الثالث إلى علم الشباب الموريتانيين، الذين لا تقل أعمارهم عن 18 سنة ولا تتجاوز 25 سنة عند 31/12/2021 ، والراغبين في الانخراط في صفوف الجيش الوطني، أنه سيتم تنظيم مسابقة للاكتتاب المباشر للطلبة ضباط الصف العاملين يوم 02 فبراير 2021 بنوا كشوط.
تنظم المسابقة على مرحلتين:
المرحلة الأولى : انتقاء الملفات
المرحلة الثانية : امتحان كتابي في:
- الرياضيات
- دراسة نص بالعربية
- دراسة نص بالفرنسية.
* على المترشحين أن يستوفوا الشروط التالية :
- أن يكون المترشح حاصلا على شهادة ختم الدروس الإعدادية أو باكالوريا.
- أن يكون قادرا بدنيا.
* يتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:
- نسخة من شهادة الميلاد
- نسخة من شهادة الجنسية
- شهادة تبريز لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ توقيعها
- شهادة ختم الدروس الإعدادية أو الباكالوريا.
- 04 صور شمسية
- شهادة عدم زواج.
وأشارت إلى أن التسجيل ينطلق اعتبارا من يوم 20/01/2021 عند الساعة 08 :00 صباحا على الرابط التالي: اضغط هنا، موضحة أنه ينتهي يوم 27/01/2021 عند الساعة 12:00 ظهرا.