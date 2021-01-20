رابط التسجيل .. إعلان اكتتاب ضباط صف في الجيش الوطني الموريتاني 2021

نواشكوط / سما

أعلنت مصادر رسمية، عن رابط التسجيل في إعلان اكتتاب ضباط صف في الجيش الوطني الموريتاني 2021 للشباب من 18 إلى 25 عاما، داعية الراغبين للالتحاق.

وقالت المصادر: ترفع الأركان العامة للجيوش المكتب الثالث إلى علم الشباب الموريتانيين، الذين لا تقل أعمارهم عن 18 سنة ولا تتجاوز 25 سنة عند 31/12/2021 ، والراغبين في الانخراط في صفوف الجيش الوطني، أنه سيتم تنظيم مسابقة للاكتتاب المباشر للطلبة ضباط الصف العاملين يوم 02 فبراير 2021 بنوا كشوط.

تنظم المسابقة على مرحلتين:

المرحلة الأولى : انتقاء الملفات

المرحلة الثانية : امتحان كتابي في:

- الرياضيات

- دراسة نص بالعربية

- دراسة نص بالفرنسية.

* على المترشحين أن يستوفوا الشروط التالية :

- أن يكون المترشح حاصلا على شهادة ختم الدروس الإعدادية أو باكالوريا.

- أن يكون قادرا بدنيا.

* يتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:

- نسخة من شهادة الميلاد

- نسخة من شهادة الجنسية

- شهادة تبريز لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ توقيعها

- شهادة ختم الدروس الإعدادية أو الباكالوريا.

- 04 صور شمسية

- شهادة عدم زواج.

وأشارت إلى أن التسجيل ينطلق اعتبارا من يوم 20/01/2021 عند الساعة 08 :00 صباحا على الرابط التالي: اضغط هنا، موضحة أنه ينتهي يوم 27/01/2021 عند الساعة 12:00 ظهرا.