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رابط التسجيل .. إعلان اكتتاب ضباط صف في الجيش الوطني الموريتاني 2021

الإثنين 18 يناير 2021 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط التسجيل .. إعلان اكتتاب ضباط صف في الجيش الوطني الموريتاني 2021



نواشكوط / سما

أعلنت مصادر رسمية، عن رابط التسجيل في إعلان اكتتاب ضباط صف في الجيش الوطني الموريتاني 2021 للشباب من 18 إلى 25 عاما، داعية الراغبين للالتحاق.

وقالت المصادر: ترفع الأركان العامة للجيوش المكتب الثالث إلى علم الشباب الموريتانيين، الذين لا تقل أعمارهم عن 18 سنة ولا تتجاوز 25 سنة عند 31/12/2021 ، والراغبين في الانخراط في صفوف الجيش الوطني، أنه سيتم تنظيم مسابقة للاكتتاب المباشر للطلبة ضباط الصف العاملين يوم 02 فبراير 2021 بنوا كشوط.

تنظم المسابقة على مرحلتين:

المرحلة الأولى : انتقاء الملفات

المرحلة الثانية : امتحان كتابي في:
- الرياضيات
- دراسة نص بالعربية
- دراسة نص بالفرنسية.
* على المترشحين أن يستوفوا الشروط التالية :
- أن يكون المترشح حاصلا على شهادة ختم الدروس الإعدادية أو باكالوريا.
- أن يكون قادرا بدنيا.
* يتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:
- نسخة من شهادة الميلاد
- نسخة من شهادة الجنسية
- شهادة تبريز لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ توقيعها
- شهادة ختم الدروس الإعدادية أو الباكالوريا.
- 04 صور شمسية
- شهادة عدم زواج.

وأشارت إلى أن التسجيل ينطلق اعتبارا من يوم 20/01/2021 عند الساعة 08 :00 صباحا على الرابط التالي: اضغط هنا، موضحة أنه ينتهي يوم 27/01/2021 عند الساعة 12:00 ظهرا.

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