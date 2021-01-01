روسيا تقدم اقتراحًا لإسرائيل بشأن التهديدات الأمنية الصادرة من سوريا

موسكو /سما/

قدم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، اقتراحاً لإسرائيل بأن تبلغها حال استلامها أية معلومات عن تهديدات أمنية صادرة من سوريا، كي تتكفل بمعالجتها، وكي لا تكون سوريا ساحة للصراعات الإقليمية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي في موسكو حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2020: "إذا كانت إسرائيل مضطرة، كما يقولون، للرد على تهديدات لأمنها تصدر من الأراضي السورية، فقد قلنا لزملائنا الإسرائيليين عدة مرات: إذا رصدتم مثل هذه التهديدات، فيرجى تزويدنا بالمعلومات المعنية".

وشدد لافروف على أن روسيا لا تريد "أن تستخدم الأراضي السورية ضد إسرائيل، أو لا أن تستخدم، كما يشاء كثيرون، ساحة للمواجهة الإيرانية الإسرائيلية".

وأضاف مخاطبا الجانب الإسرائيلي: "إذا كانت لديكم حقائق تفيد بأن تهديدا لدولتكم ينطلق من جزء من الأراضي السورية، فأبلغونا فورا بهذه الحقائق، وسنتخذ جميع الإجراءات لتحييد هذا التهديد". وأوضح لافروف أن موسكو لم تتلق حتى الآن ردا ملموسا على هذا الاقتراح، لكنها تواصل طرحه.