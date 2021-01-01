نتنياهو:" يمكن ان نمدد الاغلاق فترة قصيرة اضافية "

القدس المحتلة / سما /

توجه رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو الى مجتمع الحريديم والى المجتمع العربي في اسرائيل مطالبا اياهم باخذ التطعيم ضد فيروس كورونا، وقال نتنياهو خلال زيارته الى مركز التطعيمات في بلدة بيت شيمش القريبة من القدس :"اذهبوا وخذوا اللقاح، التطعيم ينقذ الارواح، فقط معا يمكننا التغلب على كورونا".

وقال نتنياهو امام الصحافيين انه تحدث مع عدد من قادة دول اجنبية وقرر دفع اقامة مؤسسة دولية للابحاث وانتاج اللقاحات ضد الفيروس والاوبئة مستقبلا. كما امر وزير الصحة ادلشتاين ووزيرة المواصلات ميري ريغف الدفع بشكل فوري لاجراء فحوصات كورونا للقادمين الى اسرائيل وتشديد القيود على الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن غوريون الدولي في تل ابيب.

كما تطرق نتنياهو الى تمديد الاغلاق الشامل المفروض في اسرائيل وقال :"غدا سنجري جلسة حكومية حول الموضوع، السلالات الجديدة للفيروس تنتشر في العالم، ودول اخرى تتحدث عن اغلاق حتى نيسان. هذا ليس الوضع لدينا، يمكن ان يتطلب منا فترة قصيرة اضافية محددة. باي حال من الاحوال لن نمدد الاغلاق اكثر من اسبوعين".

من جانبه دعم وزير الصحة الاسرائيلية يولي ادلشتاين موقف نتنياهو بخصوص تمديد الاغلاق وقال :"لا يوجد مناص، ولا توجد طريقة اخرى" واشاد ادلشاين بارتفاع نسبة عدد المتطعمين في مجتمع الحريديم ، وقال بنبرة متفائلة :"باذن الله، سنكون الدولة الاولى التي ستعود للحياة".