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الصحة الإسرائيلية: نسبة الإصابات الموجبة تتجاوز الـ10%

الإثنين 18 يناير 2021 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: نسبة الإصابات الموجبة تتجاوز الـ10%



القدس المحتلة / سما /

توفي 11 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 7,098 إصابة جديدة بالفيروس، منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، وسط توقعات بأن تتخطى حصيلة إصابات اليوم، الحصيلة اليومية القياسية بالإصابات المسجلة بكورونا.

يأتي ذلك فيما يضغط مسؤولون في وزارة الصحة الإسرائيلية باتجاه تمديد الإغلاق المشدد الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية للحد من انتشار الجائحة، وينتهي في الـ21 من كانون الثاني/ يناير الجاري، لمدى أسبوعين إضافيين.

وأشارت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بينامين نتنياهو، يدعم تمديد الإغلاق لمدة أقصاها 10 أيام، على أن ينتهي في الـ31 من كانون الثاني/ يناير الجاري، الأمر الذي قد يحول الإغلاق الثالث الحالي، إلى الإغلاق الأطول أمدا الذي تفرضه الحكومة منذ بدء الجائحة.

وتأتي توصية وزارة الصحة بتمديد الإغلاق المفروض من الـ27 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في ظل العبء ونسبة الإشغال في أقسام كورونا في المستشفيات الإسرائيلية، وفي ظل الارتفاع المتواصل بعدد الإصابات اليومية المسجلة.

​​وأظهرت المعطيات الرسمية ارتفاع حصيلة الإصابات النشطة إلى 81,532، في حين بلغ مجمل الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الفيروس في آذار/ مارس الماضي 557,563.

وبيّنت المعطيات أن معدل الفحوصات الموجبة وصل 10.2%، حيث أجري حتى الساعة الـ18:31 من مساء اليوم، نحو 70 ألف فحص. وشهد يوم أمس، الأحد، تسجيل 5,630 إصابة جديدة، بعد إجراء 64,432 فحصا، بمعدل فحوصات مُوحبة وصل إلى 9%.

وارتفعت حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 4,040 حالة؛ منها 11 حالة فارقت الحياة منذ ساعات صباح اليوم. في حين شهد الأمس وفاة 47 شخصا متأثرين بإصابتهم بكورونا.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 1,161، من بينها 369 بحالة حرجة؛ فيما تم وصل 292 حالة بجهاز التنفس الاصطناعي.

ويرقد في المشافي 1,917 مريضا، فيما يتلقى 78,027 مصابا العلاج المنزلي، في حين يتلقى 1,588 مصابا العلاج في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بالجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا وصل إلى 2,156,279، من بينهم 35,493 شخصا تطعموا منذ منتصف الليلة الماضية.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 391,090 شخصا، من بينهم 81,539 تلقوا الجرعة الثانية اليوم، الإثنين.

#فيروس كورونا #اسرائيل #الصحة الاسرائيلية

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