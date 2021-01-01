  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

باراك يقرر عدم الترشح لحزب العمل

الإثنين 18 يناير 2021 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
باراك يقرر عدم الترشح لحزب العمل



القدس المحتلة / سما /

أعلن ايهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، مساء اليوم الإثنين، أنه لن يترشح إلى قيادة حزب العمل، أو أي حزب آخر.

وشكر باراك -بحسب القناة العبرية السابعة- كل الجهات التي دعمت عودته للحياة السياسية لترأس حزب العمل، مقدمًا شكره للمحتجين الإسرائيليين من أجل مستقبل أفضل لإسرائيل

وقال إن الاعتبار الأساسي الذي يريده حاليًا هو احتمال توحيد كتلة كبيرة ستؤدي إلى تشكيل حكومة تتعامل مع عمق الأزمة الانسانية والصحية والاقتصادية واستعادة ثقة الجمهور بالحكومة، مشيرًا إلى أنه يأمل بتشكيل مثل هذه الكتلة، لكنه لا يرى نفسه حاليًا يمكن أن يخوض غمار الحياة السياسية مجددًا.

#إيهود باراك #اسرائيل #الانتخابات الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

نتائج الشهادة السودانية 2020 .. اعرف نتيجتك من رقم جلوسك في السودان 2021

رابط نتيجة الشهادة السودانية 2020 حسب الاسم أو رقم الجلوس

بث مباشر .. مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة السودانية الثانوية 2020 - 2021

مشاهدة مباراة الجزائر والبرتغال بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

اسعار العملات مقابل الشيكل

قناة عبرية تزعم : البرغوثي يبحث الترشح لانتخابات الرئاسة بدعم دحلان وهذا هو دور الرجوب ..!

"تفوح منها رائحة الانتهازية والمصالح"... أول قيادي فتحاوي يرفض القائمة المشتركة بين حركتي فتح وحماس

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

ع

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك ابرزها

الفصائل تنتظر رد "الشعبية".. قيادي فلسطيني يكشف: هذا ما سيبحثه اجتماع منظمة التحرير بشأن الانتخابات

المشهراوي يتحدث عن الانتخابات ويوجه رسالة للرئيس عباس ومركزية فتح

لجنة الانتخابات تكشف اخر مستجدات العملية الانتخابية: ترتيبات لزيارة غزة الأسبوع المقبل