باراك يقرر عدم الترشح لحزب العمل

القدس المحتلة / سما /

أعلن ايهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، مساء اليوم الإثنين، أنه لن يترشح إلى قيادة حزب العمل، أو أي حزب آخر.

وشكر باراك -بحسب القناة العبرية السابعة- كل الجهات التي دعمت عودته للحياة السياسية لترأس حزب العمل، مقدمًا شكره للمحتجين الإسرائيليين من أجل مستقبل أفضل لإسرائيل

وقال إن الاعتبار الأساسي الذي يريده حاليًا هو احتمال توحيد كتلة كبيرة ستؤدي إلى تشكيل حكومة تتعامل مع عمق الأزمة الانسانية والصحية والاقتصادية واستعادة ثقة الجمهور بالحكومة، مشيرًا إلى أنه يأمل بتشكيل مثل هذه الكتلة، لكنه لا يرى نفسه حاليًا يمكن أن يخوض غمار الحياة السياسية مجددًا.