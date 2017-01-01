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قُتل خلاله 3 إسرائيليين.. "الشاباك" يزعم إحباط 430 عملية خلال 2020

الإثنين 18 يناير 2021 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
قُتل خلاله 3 إسرائيليين.. "الشاباك" يزعم إحباط 430 عملية خلال 2020



القدس المحتلة / سما /

نشر جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، مساء اليوم الاثنين، بيانات خاصة بنشاطاته التي نفذها خلال عام 2020 المنصرم.

ووفقًا لمزاعم الجهاز الأمني الإسرائيلي، فإنه أحبط 430 عملية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، مقارنةً بـ 563 عام 2019، و581 في عام 2018، و418 عام 2017.

وأشار إلى أنه في العام المنصرم تم إحباط 283 عملية إطلاق نار، و70 عملية طعن، و10 عمليات دهس، و62 عملية تفجيرية، و5 عمليات خطف خطط لها فلسطينيون.

ولفت إلى أن العام المنصرم شهد 56 هجومًا، مقارنةً بـ 59 عام 2019، و67 عام 2018، و63 عام 2017، و119 عام 2016.

وقُتل العام الماضي 3 إسرائيليين، فيما أُصيب 46، فيما قُتل 10 وأصيب 66 عام 2019، وقتل 16 وأُصيب 83 عام 2018، وقتل 18 وأُصيب 153 عام 2017، وقتل 17 وأُصيب 177 عام 2017.

#الشاباك

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