جنرال إسرائيلي: لهذا السبب.. سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال فقد فعاليته

كشف الجنرال الإسرائيلي في قوات الاحتياط لدى الاحتلال "يتسحاك بريك" أن تفوق سلاح الجو الإسرائيلي وقدرته على مواجهة التحديات يتناقصان.

وأشار "بريك" في مقال نشره موقع "ميدا" العبري، أن سبب ذلك يعود لوجود مئات آلاف صواريخ "أرض- أرض" الموجودة في إيران وغزة، ولبنان، واليمن، والعراق وسوريا.

وقال: "يجب عرض السلبيات التي يعاني منها سلاح الجو الإسرائيلي تزامناً مع تطوير الحركات والجيوش المسلحة لنظرتها حول المواجهة القادمة مع إسرائيل".

وأضاف "ستشهد أي حرب كبيرة قادمة إطلاق مئات آلاف الصواريخ أرض أرض والطائرات المسيرة التي يصل مداها لمئات الكيلومترات والتي تغطي كافة فلسطين المحتلة، وتحمل هذه الصواريخ والطائرات المسيرة مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة".

وذكر الجنرال الإسرائيلي أن سلاح الجو لدى الاحتلال فقد فعاليته بسبب عدم قدرته على التعامل مع صواريخ الأرض أرض والطائرات المسيرة المفخخة التي تملكها حركات وفصائل المقاومة في المنطقة.

وبحسب "بريك" فإن إطلاق الصواريخ من شاحنات متنقلة يتغير موقعها طوال الوقت سيسبب معضلة لطائرات سلاح الجو، حيث تحتاج الطائرات وقتاً طويلاً للإقلاع والوصول لمكان إطلاق الصواريخ وقد تكون هذه الشاحنات انتقلت من مكانها ولذلك لا يمكن استهدافها.