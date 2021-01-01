ايرلندا: النشاطات الاستيطانية غير قانونية وتقوض حل الدولتين

رام الله / سما /

قال وزير الخارجية الايرلندي سايمون كوفيني: إن النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي، وكرر دعوته للحكومة الإسرائيلية لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية.

وأضاف في بيان له، حول إعلان اسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية "أشعر بخيبة أمل شديدة إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الأسبوع عن 800 وحدة سكنية أخرى داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي. ايضا ما زلت قلقا للغاية بشأن مناقصة بناء مستوطنة جديدة تضم أكثر من 1200 وحدة سكنية في (جفعات هاماتوس). إن توسيع المستوطنات في هذه المنطقة الحساسة من الناحية الاستراتيجية بين القدس وبيت لحم سيقوض قابلية البقاء والتواصل الإقليمي لدولة فلسطينية مستقبلية وإمكانية حل الدولتين التفاوضي بما يتماشى مع الشروط المتفق عليها دوليًا".

وكرر الوزير كوفيني، دعوته للحكومة الإسرائيلية للتراجع عن هذا القرار ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وفال "إنني أحث جميع الأطراف على احترام القانون الدولي وتجنب الإجراءات الأحادية التي تقوض الثقة والثقة - وهما عنصران حاسمان لاستئناف المفاوضات الهادفة - بين الأطراف".