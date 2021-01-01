السفير شبلي يطلع الرئيس المالي على مستجدات الأوضاع في فلسطين

باماكو /سما/

أطلع سفير دولة فلسطين لدى مالي هادي شبلي، رئيس الدولة، رئيس المرحلة الانتقالية لجمهورية مالي باه نداو، على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين.

ونقل السفير شبلي خلال اللقاء الذي جرى بمقر الرئاسة في العاصمة باماكو، اليوم الاثنين، تحيات الرئيس محمود عباس، وتهنئته لنظيره المالي على تعيينه في هذا المنصب، الذي يؤكد ثقة الشعب المالي في خبراته لإدارة شؤون الفترة الانتقالية.

وأعرب عن تقديره لجهود السلطات المالية، ووقوفها مع قضيتنا الفلسطينية، في كافة المحافل الدولية والإقليمية وأبلغ شبلي الرئيس استعداد القيادة الفلسطينية للسعي مع السلطات المالية، لتعزيز العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين، وفتح آفاقها لتشمل مجالات: الصحة، والتربية والتعليم، والأمن، والزراعة.

من ناحيته، أكد الرئيس مواقف جمهورية مالي الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنها مواقف تاريخية راسخة.

وتحدث عن الجهود المبذولة من أجل ترميم وصيانة النصب التذكاري للشهيد محمد الدرة، وميدان القدس في العاصمة باماكو، وذلك في إطار علاقة التوأمة القائمة بينها وبين مدينة القدس.

وقدم السفير شبلي هدية تذكارية باسم الرئيس محمود عباس، للرئيس المالي.