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إغلاق مبنى الكونغرس الأمريكي بسبب تهديد أمني خارجي

الإثنين 18 يناير 2021 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق مبنى الكونغرس الأمريكي بسبب تهديد أمني خارجي



واشنطن /سما/

أغلقت الشرطة الأمريكية، مبنى الكونغرس، بالتزامن مع إغلاق العاصمة واشنطن، ومنع الدخول والخروج منها، بعد ورود معلومات عن تهديد أمني خارجي.

وأفادت وسائل إعلام بأن "شرطة الكونغرس نبهت العاملين إلى ضرورة الحذر، وعملت على إخلاء الجانب الغربي من مبنى الكونغرس بسبب تهديد أمني خارجي".

وانطلقت أجهزة الإنذار في مبنى الكابيتول لحث الموجودين على عدم المغادرة بسبب تهديد أمني خارجي.

ولاحقًا، ذكرت وحدة الإطفاء في واشنطن أنها استجابت لحريق خارجي، وقع في خيمة للمشردين، قرب الكابيتول حيث تم إخماده ولم تكن هناك إصابات.

#الولايات المتحدة #الكونغرس الأميركي #الشرطة الأمريكية

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