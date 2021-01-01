  1. الرئيسية
  2. الرياضة

موعد ومعلق مباراة الزمالك والجونة وجدول ترتيب الدوري المصري 2021

الإثنين 18 يناير 2021 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد ومعلق مباراة الزمالك والجونة وجدول ترتيب الدوري المصري 2021



القاهرة / سما

أعلنت اتحاد الكرة عن موعد مباراة الزمالك ضد الجونة المقررة يوم الثلاثاء 19 يناير 2021 على ملعب بتروسبورت؛ وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وقال الاتحاد في بيان له إن موعد مباراة الزمالك والجونة الساعة الخامسة مساء الثلاثاء بتوقيت مصر وفلسطين والسودان وليبيا والأردن ولبنان وسوريا، السادسة لدى السعودية وقطر.

ويأتي تبكير ميعاد مباراة الزمالك والجونة كما حدث مع الأهلي والبنك الأهلي قبل يومين؛ بسبب احتدام منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 في مصر المنقولة على قنوات أون سبورت.

معلق مباراة الزمالك والجونة:

وتنقل هذه الموقعة المرتقبة عبر قناة أون تايم سبورت إتش دي (ON Time Sports 1 HD) بصوت المعلق مؤمن حسن، علما أنه لم يتم تعيين أي معلقين آخرين على القناة الصوتية الثانية.

ويسعى الزمالك للاستفادة من تعثر الأهلي منافسه المباشر على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، إذ يحتل "نادي القرن الأفريقي" المركز الأول برصيد 17 نقطة بفارق واحدة أمامه.

جدول ترتيب الدوري المصري 2021

ونجح الزمالك في الفوز بخمس مواجهات من أصل 6 خاضها في الدوري العام، علما أنه تعادل مرة واحدة كما الأهلي الذي يشترك معه في مسلسل اللا هزيمة حتى بداية الأسبوع السابع.

ويعد الجونة أحد أبرز منافسي الزمالك والأهلي هذا الموسم، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 15 نقطة، وفوزه في هذا اللقاء يعني له التواجد وحيدا في صدارة جدول الترتيب دون أي شريك.

#الزمالك #الجونة #الدوري المصري 2021 #مباراة الزمالك والجونة #مباراة الجونة والزمالك #ماتش الزمالك اليوم #ماتش الزمالك والجونة #الزمالك ضد الجونة #الجونة ضد الزمالك #موعد ماتش الزمالك #مصر #ترتيب الدوري المصري 2021

الأكثر قراءة اليوم

نتائج الشهادة السودانية 2020 .. اعرف نتيجتك من رقم جلوسك في السودان 2021

رابط نتيجة الشهادة السودانية 2020 حسب الاسم أو رقم الجلوس

بث مباشر .. مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة السودانية الثانوية 2020 - 2021

اسعار العملات مقابل الشيكل

مصدر مسؤول في حماس: الحركة تدرس خوض الانتخابات التشريعية على أرضية قائمة مشتركة

شاهد : لحظة انطلاق الصواريخ فجر اليوم من قطاع غزة نحو اسدود

فلسطيني يروي تفاصيل 18 ساعة من التحقيق معه بالنمسا .. مروعة

الأخبار الرئيسية

المشهراوي يتحدث عن الانتخابات ويوجه رسالة للرئيس عباس ومركزية فتح

لجنة الانتخابات تكشف اخر مستجدات العملية الانتخابية: ترتيبات لزيارة غزة الأسبوع المقبل

"تفوح منها رائحة الانتهازية والمصالح"... أول قيادي فتحاوي يرفض القائمة المشتركة بين حركتي فتح وحماس

قناة عبرية تزعم : البرغوثي يبحث الترشح لانتخابات الرئاسة بدعم دحلان وهذا هو دور الرجوب ..!

اشتية يكشف عن موعد الحوار الفلسطيني بحضور جميع الفصائل في القاهرة ..