موعد ومعلق مباراة الزمالك والجونة وجدول ترتيب الدوري المصري 2021

القاهرة / سما

أعلنت اتحاد الكرة عن موعد مباراة الزمالك ضد الجونة المقررة يوم الثلاثاء 19 يناير 2021 على ملعب بتروسبورت؛ وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وقال الاتحاد في بيان له إن موعد مباراة الزمالك والجونة الساعة الخامسة مساء الثلاثاء بتوقيت مصر وفلسطين والسودان وليبيا والأردن ولبنان وسوريا، السادسة لدى السعودية وقطر.

ويأتي تبكير ميعاد مباراة الزمالك والجونة كما حدث مع الأهلي والبنك الأهلي قبل يومين؛ بسبب احتدام منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 في مصر المنقولة على قنوات أون سبورت.

معلق مباراة الزمالك والجونة:

وتنقل هذه الموقعة المرتقبة عبر قناة أون تايم سبورت إتش دي (ON Time Sports 1 HD) بصوت المعلق مؤمن حسن، علما أنه لم يتم تعيين أي معلقين آخرين على القناة الصوتية الثانية.

ويسعى الزمالك للاستفادة من تعثر الأهلي منافسه المباشر على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، إذ يحتل "نادي القرن الأفريقي" المركز الأول برصيد 17 نقطة بفارق واحدة أمامه.





ونجح الزمالك في الفوز بخمس مواجهات من أصل 6 خاضها في الدوري العام، علما أنه تعادل مرة واحدة كما الأهلي الذي يشترك معه في مسلسل اللا هزيمة حتى بداية الأسبوع السابع.

ويعد الجونة أحد أبرز منافسي الزمالك والأهلي هذا الموسم، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 15 نقطة، وفوزه في هذا اللقاء يعني له التواجد وحيدا في صدارة جدول الترتيب دون أي شريك.