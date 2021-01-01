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السفير عبد الهادي يبحث مع سفير العراق لدى سوريا مستجدات القضية الفلسطينية

الإثنين 18 يناير 2021 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير عبد الهادي يبحث مع سفير العراق لدى سوريا مستجدات القضية الفلسطينية



دمشق /سما/

بحث مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي، اليوم الاثنين، مع القائم بأعمال السفير العراقي لدى سوريا ياسين الشريفي آخر مستجدات القضية الفلسطينية.

واستعرض عبد الهادي في اللقاء الذي عقد في مقر السفارة العراقية بالعاصمة دمشق، ما تشهده الأراضي الفلسطينية نتيجة إصرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة على التمادي في سياساتها الاستيطانية التهويدية والعدوانية على الشعب والمقدسات والأرض الفلسطينية، والتي تهدف للقضاء على مشروع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما وضع عبد الهادي مضيفه بصورة المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس الذي ينص على إجراء الانتخابات الرئاسية على ثلاث مراحل، مشيراً لحرص سيادته على إجراء الانتخابات في كل محافظات الوطن خاصة في القدس المحتلة.

من جهته، أكد القائم بالأعمال العراقي أن القضية الفلسطينية في عمق ووجدان الشعب العراقي، مشيرا إلى أن العراق كان سباقا في الدفاع عن قضية فلسطين وحقوق شعبها العادلة ورفض الظلم التاريخي الذي يتعرض له.

كما رحب بقرار الرئيس محمود عباس بالدعوة للانتخابات العامة في فلسطين معرباً أن هذه الانتخابات ستعزز العملية الديمقراطية في فلسطين، مشيراً لاستعداد بلاده لتقديم كل أنواع الدعم لفلسطين من أجل إجراء الانتخابات بنجاح.

كما أدان سياسة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، مؤكداً أنها سياسة غير شرعية وغير قانونية ومرفوضة ومدانة، وخطوة أحادية تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام.

#السفير عبد الهادي #سوريا #فلسطين

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