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مفوض إسرائيلي ينتقد إدعاءات نتنياهو والشرطة بشأن أحداث أم الحيران

الإثنين 18 يناير 2021 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفوض إسرائيلي ينتقد إدعاءات نتنياهو والشرطة بشأن أحداث أم الحيران



القدس المحتلة /سما/

 انتقد ما يسمى بمفوض شكاوى الجمهور الإسرائيلي القاضي المتقاعد دافيد روزين، اليوم الاثنين، إدعاء بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة، بأن النيابة قضت بأن يعقوب أبو القيعان الذي قتلته الشرطة منذ 3 أعوام في قرية أم الحيران بالنقب، كان "إرهابيًا" دون أن تجري التحقيقات في الحادث لاعتبارات سياسية فقط.

ورفض روزين - كما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية - ادعاءات نتنياهو أن ذلك كان هدفه التشويش على التحقيقات الجارية معه.

كما وجه روزين انتقادات لعدم اتخاذ قسم التحقيق مع أفراد الشرطة التابع لوزارة القضاء أية خطوة تأديبية بهذا الملف بعد إحالته إلى مصلحة الانضباط في القسم.

وكان وزير القضاء المستقيل مؤخرًا آفي نيسنكورن أوعز إلى المفوض بفحص الدعاوى الخاصة بأعمال العنف التي اندلعت خلال اخلاء القرية وانتهت بمقتل يعقوب أبو القيعان، بزعم الاشتباه أنه حاول تنفيذ هجوم.

#نتنياهو #مفوض اسرائيلي #اسرائيل #قرية أم الحيران

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